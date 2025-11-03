Doradca Nawrockiego oczyszczony z zarzutów. Dwa sądy odrzuciły akt oskarżenia

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-11-03 15:48

Były Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur może odetchnąć z ulgą. Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał decyzję pierwszej instancji i umorzył postępowanie przeciwko niemu. To całkowita klęska prokuratury oraz obecnych władz Inspekcji Transportu Drogowego, które próbowały ukarać Gajadhura za opublikowanie starych maili i pisma na portalu X.

Alvin Gajadhur

i

Autor: Art Service/Super Express Alvin Gajadhur

Awantura z powodu pisma

Sprawa zaczęła się na początku 2016 roku, gdy Artur Czapiewski – obecnie Główny Inspektor Transportu Drogowego – wysłał prywatne pismo do ówczesnego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z PiS. W liście wyrażał radość z powołania Gajadhura na szefa GITD. Korespondencja ominęła drogę służbową i miała charakter polityczny – Czapiewski zabiegał o przychylność ministra.Kilka lat później, już po odwołaniu z funkcji, Gajadhur opublikował na X fragment tego pisma oraz maila od pracownika GITD. Chodziło o koszty gali 20-lecia inspekcji i akcji promocyjnych. Dla obecnych władz GITD to był pretekst do rewanżu. W styczniu 2025 roku prokuratura postawiła Gajadhurowi zarzuty. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba ogłosił, że były inspektor bezprawnie ujawnił informacje służbowe, łamiąc Politykę Bezpieczeństwa Informacji GITD. Groziło mu za to do 2 lat więzienia na podstawie art. 266 Kodeksu karnego. Już w marcu do sądu trafił akt oskarżenia, ale proces nawet się nie rozpoczął.

Sądy umarzają sprawę

6 sierpnia sąd pierwszej instancji umorzył sprawę bez przeprowadzania rozprawy. W uzasadnieniu, do którego dotarła Wirtualna Polska, sędzia podkreślił: opublikowane dokumenty nie były niejawne, a pismo Czapiewskiego nie miało charakteru służbowego. "Żaden z czynów nie zawiera znamion przestępstwa" – stwierdził sąd.Prokuratura i GITD złożyły zażalenie. Bez skutku. 24 października Sąd Okręgowy w Warszawie w całości podtrzymał umorzenie.

- Akt oskarżenia został całkowicie odrzucony – powiedział mecenas Krzysztof Wąsowski, obrońca Gajadhuram cytowany przez Wirtualną Polską. - To marnotrawstwo publicznych pieniędzy na polityczną vendettę – dodał. Alvin Gajadhur, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, jest zatem całkowicie oczyszczony z zarzutów. Prokuratura i GITD poniosły klęskę.

Polityka SE Google News
Jadwiga Morawiecka. Grób matki Mateusza Morawieckiego
12 zdjęć
Poranny Ring | GEN. KOMORNICKI: FABRYKI BRONI BUDUJMY POD ZIEMIĄ
Sonda
Czy rząd Donalda Tuska prowadzi rzeczywiste rozliczenia, czy polityczną zemstę?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ALVIN GAJADHUR