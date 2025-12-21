Praca w Wigilię „na pół gwizdka”?! Minister mówi wprost, co to było

- W 2025 r. Wigilia będzie dniem wolnym od pracy, co ma przynieść korzyści społeczne (więcej czasu dla rodziny), a koszty gospodarcze mają się zbalansować dzięki wcześniejszej konsumpcji.
- Zmiana ta to efekt projektu Lewicy, wprowadzono też ograniczenia w pracy w niedziele handlowe przed świętami (pracownik maksymalnie w dwie z trzech niedziel).
- MRPiPS realizuje także inne reformy, np. rentę wdowią czy dłuższe urlopy dla rodziców wcześniaków.
- Niektóre projekty, jak likwidacja Funduszu Kościelnego, wciąż czekają na realizację.
Wigilia jako dzień wolny od pracy
W 2025 roku po raz pierwszy Wigilia została w Polsce wprowadzona jako dzień wolny od pracy. O konsekwencje tej decyzji była pytana w Polsat News minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak przyznała, dokładne oszacowanie kosztów finansowych jest trudne, jednak – jak podkreśliła – „nic się nie sypie, ludzie szykują się do świąt, kupują prezenty, wszystko normalnie funkcjonuje”.
Skutki społeczne wolnej Wigilii
Zdaniem Dziemianowicz-Bąk znacznie łatwiej wskazać skutki społeczne, które były oczekiwane przez większość Polaków. Wśród nich wymieniła czas dla rodziny, łatwiejszy dojazd do domów rodzinnych oraz ograniczenie stresu. Zaznaczyła, że w poprzednich latach praca w Wigilię często miała charakter symboliczny – „toczyła się na pół gwizdka”, a pracownicy byli sfrustrowani obowiązkiem obecności w biurze.
Wpływ wolnej Wigilii na gospodarkę
Według ministry bieżący rok pozwoli realnie ocenić wpływ dodatkowego dnia wolnego na gospodarkę. Jej zdaniem koszt ten może okazać się porównywalny z wartością „nieco więcej wolnego czasu”. Jednocześnie wskazała, że wcześniejszy okres przedświąteczny sprzyja zwiększonej konsumpcji. – „Spodziewamy się, że wprowadzenie wolnej Wigilii może mieć też wpływ na gospodarkę w tym sensie, że wcześniej (…) ludzie kupują więcej, więcej konsumują, więc sądzę, że to się może spokojnie zbalansować” – powiedziała Dziemianowicz-Bąk.
Zmiany w prawie pracy i handlu
Wprowadzenie wolnej Wigilii było efektem projektu ustawy Lewicy. W trakcie prac zmieniono także przepisy dotyczące niedziel handlowych – obecnie przed Bożym Narodzeniem handlowe są trzy niedziele, przy czym pracownicy handlu mogą pracować maksymalnie w dwóch z nich.
Inne reformy MRPiPS
Obok wolnej Wigilii ministra wymieniła m.in. rentę wdowią, dłuższe urlopy dla rodziców wcześniaków, wliczanie umów zlecenia i działalności gospodarczej do stażu pracy oraz podniesienie zasiłku pogrzebowego. Na realizację czeka projekt dotyczący asystencji osobistej osób z niepełnosprawnością.
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przyznała, że nie wszystkie postulaty udało się przeforsować. Wskazała m.in. na Ustawę o likwidacji Funduszu Kościelnego.
