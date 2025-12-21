Praca w Wigilię „na pół gwizdka”?! Minister mówi wprost, co to było

W 2025 r. Wigilia będzie dniem wolnym od pracy, co ma przynieść korzyści społeczne (więcej czasu dla rodziny), a koszty gospodarcze mają się zbalansować dzięki wcześniejszej konsumpcji.

Zmiana ta to efekt projektu Lewicy, wprowadzono też ograniczenia w pracy w niedziele handlowe przed świętami (pracownik maksymalnie w dwie z trzech niedziel).

MRPiPS realizuje także inne reformy, np. rentę wdowią czy dłuższe urlopy dla rodziców wcześniaków.

Niektóre projekty, jak likwidacja Funduszu Kościelnego, wciąż czekają na realizację.

Wigilia jako dzień wolny od pracy

W 2025 roku po raz pierwszy Wigilia została w Polsce wprowadzona jako dzień wolny od pracy. O konsekwencje tej decyzji była pytana w Polsat News minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak przyznała, dokładne oszacowanie kosztów finansowych jest trudne, jednak – jak podkreśliła – „nic się nie sypie, ludzie szykują się do świąt, kupują prezenty, wszystko normalnie funkcjonuje”.

Skutki społeczne wolnej Wigilii

Zdaniem Dziemianowicz-Bąk znacznie łatwiej wskazać skutki społeczne, które były oczekiwane przez większość Polaków. Wśród nich wymieniła czas dla rodziny, łatwiejszy dojazd do domów rodzinnych oraz ograniczenie stresu. Zaznaczyła, że w poprzednich latach praca w Wigilię często miała charakter symboliczny – „toczyła się na pół gwizdka”, a pracownicy byli sfrustrowani obowiązkiem obecności w biurze.

Wpływ wolnej Wigilii na gospodarkę

Według ministry bieżący rok pozwoli realnie ocenić wpływ dodatkowego dnia wolnego na gospodarkę. Jej zdaniem koszt ten może okazać się porównywalny z wartością „nieco więcej wolnego czasu”. Jednocześnie wskazała, że wcześniejszy okres przedświąteczny sprzyja zwiększonej konsumpcji. – „Spodziewamy się, że wprowadzenie wolnej Wigilii może mieć też wpływ na gospodarkę w tym sensie, że wcześniej (…) ludzie kupują więcej, więcej konsumują, więc sądzę, że to się może spokojnie zbalansować” – powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Zmiany w prawie pracy i handlu

Wprowadzenie wolnej Wigilii było efektem projektu ustawy Lewicy. W trakcie prac zmieniono także przepisy dotyczące niedziel handlowych – obecnie przed Bożym Narodzeniem handlowe są trzy niedziele, przy czym pracownicy handlu mogą pracować maksymalnie w dwóch z nich.

Inne reformy MRPiPS

Obok wolnej Wigilii ministra wymieniła m.in. rentę wdowią, dłuższe urlopy dla rodziców wcześniaków, wliczanie umów zlecenia i działalności gospodarczej do stażu pracy oraz podniesienie zasiłku pogrzebowego. Na realizację czeka projekt dotyczący asystencji osobistej osób z niepełnosprawnością.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przyznała, że nie wszystkie postulaty udało się przeforsować. Wskazała m.in. na Ustawę o likwidacji Funduszu Kościelnego.

