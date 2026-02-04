Miażdżący audyt w SOP. Cztery dymisje i zawieszenie komendanta

Służba Ochrony Państwa zmaga się z poważnym kryzysem, obejmującym zarzuty o groźby funkcjonariusza wobec dziennikarza, ujawnione nieprawidłowości po audycie oraz odwołania wysokich rangą dyrektorów.

SOP złożyła zawiadomienie do prokuratury w związku z groźbami funkcjonariusza, a także wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec niego w związku z podejrzeniem ujawnienia danych wrażliwych.

Kradzież auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska doprowadziła do zwolnień w SOP oraz zawieszenia komendanta SOP, gen. Radosława Jaworskiego, co dodatkowo pogłębiło kryzys w formacji.

W środę 4 lutego Służba Ochrony Państwa poinformowała o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w związku z doniesieniami o groźbach, jakie jeden z jej funkcjonariuszy miał kierować wobec dziennikarza. SOP podkreśliła, że nie posiadała wcześniej materiałów dziennikarskich potwierdzających te groźby.

- W związku z powzięciem tych informacji SOP dzisiaj złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa – czytamy w komunikacie formacji.

SOP zaznaczyła również, że wobec funkcjonariusza, który pojawił się w materiałach telewizyjnych, czynności służbowe były prowadzone już wcześniej. Oficer został odsunięty od obowiązków 26 października 2023 roku, po tym jak formacja dowiedziała się o złożeniu na niego doniesienia na policję przez byłą partnerkę.

- W tej sprawie podjęto czynności wyjaśniające – poinformowano.

W poniedziałek 2 lutego, w związku z kolejnymi informacjami dotyczącymi funkcjonariusza, komendant SOP wszczął postępowanie dyscyplinarne i zawiesił go w czynnościach służbowych.

- Podstawą tych decyzji było naruszenie zasad etyki poprzez możliwe ujawnienie danych wrażliwych funkcjonariuszy oraz osób ochranianych. Podkreślamy, że zawieszenie funkcjonariusza nie ma związku z materiałami, wyemitowanymi wczoraj w jednej ze stacji telewizyjnych, ponieważ – tak jak wspomniano na wstępie - nie były one znane – wyjaśniono w komunikacie.

Audyt i odwołania w kierownictwie SOP

We wtorek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdziło odwołanie czterech dyrektorów kluczowych pionów w Służbie Ochrony Państwa oraz jednego zastępcy. Decyzję podjął pełniący obowiązki komendanta SOP, płk Tomasz Jackowicz. Odwołania te są bezpośrednim następstwem audytu zleconego w formacji. Rzeczniczka MSWiA, Karolina Gałecka, w rozmowie z PAP określiła wyniki audytu jako "miażdżące".

Portal RMF24.pl informował, że zawieszony funkcjonariusz, który nie pełnił funkcji kierowniczej, miał naruszyć "etykę funkcjonariusza SOP". Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie trwało od października ubiegłego roku, a następnie wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

SOP zapewniła, że nowy szef formacji "konsekwentnie realizuje zadania związane z przywróceniem porządku i najwyższych standardów w formacji - po wieloaspektowej kontroli, przeprowadzonej przez MSWiA w zakresie polityki kadrowej i finansowej".

Sprawa gen. Jaworskiego i kradzież auta premiera

Wcześniej, po zakończonej kontroli w SOP, szef MSWiA Marcin Kierwiński podjął decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec gen. bryg. Radosława Jaworskiego i jego zawieszeniu. Jaworski przebywał na zwolnieniu lekarskim, a wcześniej na zaległym urlopie. Sprawa ta miała związek z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska, do której doszło we wrześniu ubiegłego roku.

20 stycznia MSWiA poinformowało o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec komendanta Służby Ochrony Państwa. Gen. Jaworski został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych, a jego obowiązki przejął dotychczasowy zastępca komendanta SOP, płk Tomasz Jackowicz.

Do kradzieży auta należącego do rodziny szefa rządu doszło we wrześniu ubiegłego roku. Sprawcy skradli Lexusa spod domu w Sopocie, będącego własnością premiera. Po tym incydencie zwolnieni ze stanowiska zostali dyrektor i wicedyrektor biura ochrony premiera, a szef SOP-u, gen. Radosław Jaworski, najpierw udał się na zaległy urlop, a następnie wziął zwolnienie lekarskie. W związku z tą sytuacją szef MSWiA Marcin Kierwiński poprosił o raport i informacje ze strony Służby Ochrony Państwa.

Reakcja Pałacu Prezydenckiego

Tego samego dnia szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował, że kilka dni wcześniej odbyło się spotkanie prezydenta z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim w sprawie sytuacji w SOP.

- W tej formacji do zmiany na stanowisku komendanta wymagana jest zgoda prezydenta. Prezydent Nawrocki nie zgodził się na odwołanie gen. Radosława Jaworskiego z pełnionej funkcji – napisał Szefernaker na platformie X.

Zaznaczył jednak, że zawieszenie szefa SOP to decyzja MSWiA, która nie wymaga zgody prezydenta.

- W tej sytuacji pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie formacji i bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie bierze na siebie min. M. Kierwiński – dodał szef gabinetu prezydenta.

Rola Służby Ochrony Państwa

Służba Ochrony Państwa została powołana ustawą z 8 grudnia 2017 roku i z dniem 1 lutego 2018 roku zastąpiła Biuro Ochrony Rządu. SOP zapewnia bezpieczeństwo Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, wiceprezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, byłym prezydentom, osobom wskazanym w ustawie wchodzącym w skład delegacji państw obcych przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innym osobom oraz obiektom ustawowo chronionym ze względu na dobro państwa, a także placówkom zagranicznym Rzeczypospolitej Polskiej.

