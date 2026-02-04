Pilne spotkanie u premiera! Czarzasty wezwany na dywanik!

Pilne spotkanie marszałka Czarzastego z premierem Tuskiem poprzedza posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent Nawrocki zwołał RBN, by wyjaśnić "wschodnie kontakty" Włodzimierza Czarzastego.

"Gazeta Polska" ujawniła rzekome powiązania Czarzastego i jego żony z rosyjską handlarką dziełami sztuki.

Czy polityk Lewicy zdoła wyjaśnić kontrowersyjne powiązania i jakie będą konsekwencje dla polskiej polityki?

W środę doszło do pilnego spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z premierem Donaldem Tuskiem. Chociaż oficjalne powody spotkania nie zostały od razu ujawnione, media spekulują, że rozmowy dotyczą nadchodzącego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To właśnie na nim prezydent Karol Nawrocki ma poruszyć kwestię "wschodnich kontaktów" polityka Lewicy, które niedawno opisała "Gazeta Polska".

Tajemnicze powiązania, które budzą niepokój

"Gazeta Polska" pod koniec stycznia ujawniła sprawę rzekomych powiązań Włodzimierza Czarzastego i jego żony Małgorzaty z rosyjską handlarką dziełami sztuki, Swietłaną Czestnych. Kobieta ma być zatrudniona w domu aukcyjnym powiązanym z jednym z największych rosyjskich banków, kontrolowanych przez Kreml. Co więcej, Czestnych posiada udziały w hotelowej spółce, której wiceprezesem jest Małgorzata Czarzasty. Marszałek Sejmu i jego żona są również akcjonariuszami większościowego udziałowca tego podmiotu, a sam Włodzimierz Czarzasty miał zasiadać we władzach jednej z podejrzanych spółek. Te rewelacje rzucają cień na reputację polityka i budzą pytania o jego lojalność.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego na tropie "wschodnich kontaktów"

W odpowiedzi na doniesienia medialne, rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, poinformował we wtorek, że prezydent zwołał na 11 lutego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na spotkaniu mają zostać poruszone trzy kluczowe tematy: pożyczka zaciągnięta przez rząd na realizację programu SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju oraz, co najważniejsze, działania podjęte przez organy państwa w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Ta agenda wskazuje na to, że sprawa jest traktowana bardzo poważnie i może mieć dalekosiężne konsekwencje dla polskiej polityki.

Czy to początek politycznej burzy?

Pilne spotkanie u premiera i zapowiedź posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego sugerują, że "wschodnie kontakty" Włodzimierza Czarzastego nie są jedynie medialną sensacją, ale poważną kwestią bezpieczeństwa państwa. Czy polityk Lewicy zdoła wyjaśnić te kontrowersyjne powiązania? Jakie konsekwencje będzie miała ta sprawa dla jego kariery politycznej i wizerunku partii? Odpowiedzi na te pytania poznamy prawdopodobnie już wkrótce.

