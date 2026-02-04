Paskudna wiadomość dla Jarosława Kaczyńskiego! Nie ma powodów do radości

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-04 11:06

Według najnowszego sondażu CBOS, Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania publicznego, będąc jedynym politykiem, któremu ufa ponad połowa respondentów. Za nim plasują się Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Z kolei Jarosław Kaczyński znalazł się na przeciwległym biegunie, z najniższym wskaźnikiem zaufania. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki badania.

Jarosław Kaczyński

i

Autor: AKPA
  • Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania CBOS ze wskaźnikiem 52 proc., pomimo niewielkiego spadku w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jest jedynym politykiem z zaufaniem powyżej 50 proc.
  • W czołówce rankingu, za Nawrockim, znajdują się Władysław Kosiniak-Kamysz  i Radosław Sikorski.
  • Jarosław Kaczyński ma najwyższy wskaźnik nieufnościwśród ankietowanych, co czyni go liderem tego negatywnego rankingu.

Prezydent Karol Nawrocki utrzymał swoją pozycję lidera w styczniowym badaniu CBOS, zyskując zaufanie 52 proc. ankietowanych. Jest to spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu do grudnia. Równocześnie odsetek osób, które nie ufają prezydentowi, wzrósł o 2 punkty procentowe. Jednocześnie jest jedynym politykiem, którego poziom zaufania przekroczył 50 proc.

Na drugim miejscu w rankingu zaufania znalazł się Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, któremu ufa 46 proc. respondentów. Jest to wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do grudnia. Nieufność wobec ministra obrony narodowej wyraża 27 proc. ankietowanych, co nie uległo zmianie.

Trzecie miejsce zajął Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ, z wynikiem 45 proc. zaufania, takim samym jak w grudniu. Nieufność wobec Sikorskiego wzrosła o 1 punkt procentowy i wynosi obecnie 32 proc.

Dalsze pozycje

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uplasował się na czwartym miejscu z 42 proc. zaufania, bez zmian w stosunku do poprzedniego badania. Nieufność wobec niego również pozostała na poziomie 40 proc. Z koeli premier Donald Tusk zajął piąte miejsce z 41 proc. zaufania, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy. Jednocześnie odsetek osób nieufających premierowi spadł o 3 punkty procentowe do 46 proc. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji, uzyskał 38 proc. zaufania (wzrost o 1 punkt procentowy) i 29 proc. nieufności (spadek o 3 punkty procentowe). CBOS podkreśla, że jest on najwyżej notowanym politykiem opozycji.Szymon Hołownia odnotował spadek o 3 punkty procentowe, osiągając 37 proc. zaufania. Nieufność wobec niego wzrosła o 3 punkty procentowe do 38 proc. Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, i Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ex aequo zajęli kolejne miejsce z 33 proc. zaufania. Czarzasty zanotował wzrost o 1 punkt procentowy, Mentzen spadek o 2 punkty procentowe. Nieufność wobec Czarzastego spadła do 31 proc., a wobec Mentzena wzrosła do 42 proc.

Sensacyjny sondaż poparcia partyjnego! Idealny remis i pat w Sejmie!

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska i były premier Mateusz Morawiecki ex aequo uzyskali 31 proc. zaufania. Kidawa-Błońska zanotowała wzrost o 5 punktów procentowych, Morawiecki utrzymał swój wynik. Nieufność wobec Kidawy-Błońskiej spadła do 29 proc., a wobec Morawieckiego do 50 proc., co plasuje go na trzecim miejscu w rankingu nieufności. Adrian Zandberg, lider partii Razem, zamyka pierwszą dziesiątkę z 30 proc. zaufania (spadek o 1 punkt procentowy) i 25 proc. nieufności (wzrost o 1 punkt procentowy).

Liderzy nieufności

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek uzyskał 29 proc. zaufania (wzrost o 1 punkt procentowy) i 24 proc. nieufności (spadek o 3 punkty procentowe), a Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, cieszy się 28 proc. zaufania (wzrost o 2 punkty procentowe) i 15 proc. nieufności (wzrost o 2 punkty procentowe).

Prezes PiS Jarosław Kaczyński uzyskał 26 proc. zaufania (wzrost o 2 punkty procentowe), ale jednocześnie 56 proc. nieufności (spadek o 2 punkty procentowe). Pozostaje on politykiem, któremu nie ufa największy odsetek ankietowanych. To pewnością okropna wiadomość dla polityka, który zdecydowanie nie ma powodów do radości jeśli chodzi o \zaufanie wyborców.

Andrzej Domański (minister finansów), Krzysztof Gawkowski (wicepremier, minister cyfryzacji) i Marcin Kierwiński (szef MSWiA) ex aequo uzyskali po 25 proc. zaufania. Wszyscy trzej odnotowali wzrost zaufania. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, uzyskała 24 proc. zaufania (wzrost o 2 punkty procentowe).

Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, i Grzegorz Braun, europoseł, zamykają zestawienie z 22 proc. zaufania. Braun odnotował spadek o 2 punkty procentowe, a nieufność wobec niego wyniosła 54 proc., co plasuje go na drugim miejscu w rankingu nieufności.

