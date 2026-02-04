SZOK! Funkcjonariusz SOP chciał zabić znanego dziennikarza?! Jest nagranie

2026-02-04 10:00

Telewizja Republika w środę 4 lutego 2026 roku opublikowała na swojej stronie doprawdy porażający materiał. Jak ujawniła stacja, funkcjonariusz SOP, który m.in. ochrania wicepremiera Radosława Sikorskiego, miał planować koszmarne rzeczy względem dziennikarza tej stacji, Piotra Nisztora. Stacja opublikowała póki co wyłącznie fragment nagrania, od którego mogą jeżyć się włosy! Słowa funkcjonariusza SOP o tym, co zrobi Nisztorowi, naprawdę porażają!

Piotr Nisztor

Dotarliśmy do nagrania rozmowy, w trakcie której oficer Służby Ochrony Państwa opowiadał o planach brutalnego zabójstwa dziennikarza Republiki. W trakcie rozmowy wulgarnie wypowiadano się także na temat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (...) Funkcjonariusz SOP, który ochrania wicepremiera planował morderstwo dziennikarza za krytyczny artykuł na swój temat. Na nagraniach z początku 2024 roku, do których dotarliśmy wprost opowiadał o planowanym morderstwie. Porwanie, połamanie nóg, polanie zwłok ropą, zamordowanie psów, to tylko niektóre słowa, które padały podczas rozmowy funkcjonariuszy SOP, jako zapowiedź działań przeciwko Piotrowi Nisztorowi - czytamy na stronie Telewizji Republika. 

W opublikowanym fragmencie nagrania, które niebawem ma zostać opublikowane w całości, słyszymy na nim między innymi następujące słowa: "Ja mu nogi połamię batonem i tyle. Ja jestem wiesz... Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy". Mężczyzna mówi też: "[...] Ale tego to dojadę ku**ę, to se garaż wynajmę od ciebie".

Mimo działań służb i próby tuszowania, już w sobotę wyemitujemy materiał, w którym ujawnimy całe nagranie". "Opublikujemy fragmenty rozmów całościowo w programie Ściśle Jawne. Spytaliśmy o te nagrania w ministerstwie spraw wewnętrznych. Po tym okazało się, że w SOP zaczyna się czystka. Wiemy, że jesteśmy poddawani nielegalnym podsłuchom. O sprawie wiedziało ledwie kilka osób, a i tak wyciekły informacje. Teraz ktoś próbuje zamieść sprawę pod dywan - dodała stacja.

Głos w sprawie zabrał również sam Nisztor.  - Jesteśmy w posiadaniu nagrania, w którym uczestniczą trzy osoby. Jedna z nich to podpułkownik Wojciech B. Człowiek, który w okresie rządów PO-PSL był szefem ochrony Radosława Sikorskiego, wówczas ministra spraw zagranicznych, potem za PiS-u przez kilka lat był członkiem grupy ochronnej Zbigniewa Ziobro, a po tych wyborach i zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska wrócił do ochrony Radosława Sikorskiego. Akurat tak się zdarzyło, że podczas tego nagrania ogląda Republikę, wówczas ja pojawiam się na ekranie i on zaczyna przedstawiać wobec mojej osoby makabryczny plan [...] Całościowo będziemy to publikować w sobotę. Sprawa jest szczególnie poważna zwłaszcza dla mnie i dla moich bliskich – tłumaczył.

Dziennikarz powiedział, że w piątek Republika wysłała w tej sprawie pytania do SOP, jednak na razie nie dostała odpowiedzi, więc pytania zostały skierowane do MSWiA. – Najprawdopodobniej pojawił się plan zamiecenia tej sprawy pod dywan. Dzisiaj jest publikacja na jednym z portali internetowych, z której wynika, że jest wielka czystka w SOP i odchodzi między innymi funkcjonariusz, który miał grozić dziennikarzowi – zdradził Nisztor. Jak dodał jednak stanowczo, nie pozwoli, żeby sprawa została zamieciona pod dywan.

