Donald Tusk zaskoczył swoich fanów na Facebooku, publikując nagranie, na którym ćwiczy grę kolędy "Lulaj że Jezuniu" na keyboardzie. Premier zdradził, że to odpowiedź na prośby dzieci, które w tym roku wolały posłuchać jego gry, niż śpiewu podczas Wigilii. Wiemy już, że podczas tegorocznej Wigilii Donald Tusk nie zaśpiewa, ale zagra kolędę. Oto filmik z próby.

Wigilia u premiera

Donald Tusk przygotowuje świąteczną niespodziankę! Premier Polski zaskoczył swoich obserwatorów na Facebooku, publikując nagranie, na którym ćwiczy grę kolędy "Lulaj że Jezuniu" na keyboardzie. Okazuje się, że decyzja o zmianie repertuaru wigilijnego wynikła z sugestii najmłodszych członków rodziny.

Wigilijne Wyzwanie Premiera

"Dzieci mnie prosiły, żebym w tym roku na Wigilii nie śpiewał, tylko coś zagrał" – wyznał Donald Tusk w swoim poście. Jak dodał, maluchy postawiły mu jednak pewien warunek. "Ale zastrzegły, by nie śpiewał kolędy 'Wśród nocnej ciszy'" – kontynuował premier. Widocznie wykonanie tego konkretnego utworu w wykonaniu Donalda Tuska nie cieszy się szczególnym uznaniem wśród najmłodszych słuchaczy.

W związku z tym, premier Polski podjął decyzję: "Zatem nie zaśpiewam, ale zagram 'Lulaj że Jezuniu'". Fani premiera mogli więc zobaczyć i usłyszeć w mediach społecznościowych, jak Donald Tusk przygotowuje się do swojego wigilijnego występu, ćwicząc na keyboardzie znaną i lubianą kolędę.

Reakcje w Internecie na grę Tuska

Nagranie zyskało sporą popularność w mediach społecznościowych. Internauci komentowali z humorem muzyczne aspiracje premiera, życząc mu powodzenia w wigilijnym występie. Nie zabrakło również komentarzy oceniających umiejętności gry na keyboardzie Donalda Tuska.

Wiadomo już, co Donald Tusk planuje zrobić w Wigilię. Pozostaje czekać na relacje z rodzinnego wydarzenia i ocenić, jak premier poradził sobie z nowym wyzwaniem. Czy "Lulaj że Jezuniu" w wykonaniu Donalda Tuska podbije serca jego najbliższych? Przekonamy się już wkrótce!

Tymczasem bacznie przyglądamy się przygotowaniom do świąt, jakim oddają się politycy i ich najbliżsi. Wiemy, że Tusk kupił dwie choinki w Sopocie. Wygląda na to, że w sobotni wieczór lub niedzielny poranek zdołał przystroić już świąteczne drzewko.

