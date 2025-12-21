Premier Donald Tusk zaskoczył, publikując nagranie, na którym ćwiczy kolędę "Lulaj że Jezuniu" na keyboardzie, przygotowując się do wigilijnego występu.

Zmiana wigilijnego repertuaru premiera wynika z prośby dzieci, które chciały, by zagrał, ale nie śpiewał konkretnej kolędy.

Nagranie z ćwiczeń Donalda Tuska stało się hitem w internecie, wywołując humorystyczne komentarze i dyskusje na temat jego muzycznych umiejętności.

Artykuł intryguje, czy premier sprosta muzycznemu wyzwaniu i jak jego występ zostanie przyjęty przez rodzinę, a także wspomina o innych świątecznych przygotowaniach polityków

Wigilia u premiera

Donald Tusk przygotowuje świąteczną niespodziankę! Premier Polski zaskoczył swoich obserwatorów na Facebooku, publikując nagranie, na którym ćwiczy grę kolędy "Lulaj że Jezuniu" na keyboardzie. Okazuje się, że decyzja o zmianie repertuaru wigilijnego wynikła z sugestii najmłodszych członków rodziny.

Wigilijne Wyzwanie Premiera

"Dzieci mnie prosiły, żebym w tym roku na Wigilii nie śpiewał, tylko coś zagrał" – wyznał Donald Tusk w swoim poście. Jak dodał, maluchy postawiły mu jednak pewien warunek. "Ale zastrzegły, by nie śpiewał kolędy 'Wśród nocnej ciszy'" – kontynuował premier. Widocznie wykonanie tego konkretnego utworu w wykonaniu Donalda Tuska nie cieszy się szczególnym uznaniem wśród najmłodszych słuchaczy.

W związku z tym, premier Polski podjął decyzję: "Zatem nie zaśpiewam, ale zagram 'Lulaj że Jezuniu'". Fani premiera mogli więc zobaczyć i usłyszeć w mediach społecznościowych, jak Donald Tusk przygotowuje się do swojego wigilijnego występu, ćwicząc na keyboardzie znaną i lubianą kolędę.

Reakcje w Internecie na grę Tuska

Nagranie zyskało sporą popularność w mediach społecznościowych. Internauci komentowali z humorem muzyczne aspiracje premiera, życząc mu powodzenia w wigilijnym występie. Nie zabrakło również komentarzy oceniających umiejętności gry na keyboardzie Donalda Tuska.

Wiadomo już, co Donald Tusk planuje zrobić w Wigilię. Pozostaje czekać na relacje z rodzinnego wydarzenia i ocenić, jak premier poradził sobie z nowym wyzwaniem. Czy "Lulaj że Jezuniu" w wykonaniu Donalda Tuska podbije serca jego najbliższych? Przekonamy się już wkrótce!

Tymczasem bacznie przyglądamy się przygotowaniom do świąt, jakim oddają się politycy i ich najbliżsi. Wiemy, że Tusk kupił dwie choinki w Sopocie. Wygląda na to, że w sobotni wieczór lub niedzielny poranek zdołał przystroić już świąteczne drzewko.

PTNW Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.