Małgorzata Tusk kupiła na bazarku zabytkowy talerzyk z porcelany miśnieńskiej za 100 zł oraz prawdopodobnie również cenną popielniczkę.

W koszyku Małgorzaty Tusk znalazły się także świeże warzywa, takie jak kapusta (3 zł/kg) i ziemniaki (2,50 zł/kg), oraz jemioła (ok. 8 zł).

Zakupy Małgorzaty Tusk uzupełniają świąteczne przygotowania, w ramach których Donald Tusk zakupił już dwa świerki za około 150 zł.

Artykuł pokazuje, że nawet znane osoby doceniają zakupy na bazarkach, gdzie można znaleźć zarówno codzienne produkty, jak i prawdziwe kolekcjonerskie perełki.

Małgorzata Tusk na bazarku

Małgorzata Tusk została zauważona podczas zakupów na jednym z lokalnych bazarków. Jej wizyta wzbudziła niemałe zainteresowanie, a zawartość koszyka okazała się zaskakująca. Oprócz świeżych warzyw i tradycyjnych przetworów, uwagę przykuł pewien wyjątkowy przedmiot. Małgorzata Tusk zakupiła pojedynczy talerzyk oraz popielniczkę. Okazało się, że przedmioty wykonane są z zabytkowej, niezwykle cennej i poszukiwanej przez kolekcjonerów porcelany miśnieńskiej. Wartość kompletnego zestawu talerzyków z tego okresu szacuje się na około 600 zł. Jednak Małgorzata Tusk zdecydowała się na zakup pojedynczego egzemplarza za 100 zł. Cena popielniczki, którą zakupiła Małgorzata Tusk, pozostaje nieznana. Jednak ceny podobnych popielniczek w internecie wahają się od 250 zł wzwyż, osiągając nawet 600-700 zł. Ale można przypuszczać, że na bazarku Małgorzata Tusk mogła nabyć popielniczkę w cenie około 250-300 zł.

Co jeszcze znalazło się w koszyku?

Oprócz porcelanowych skarbów, w koszyku Małgorzaty Tusk znalazły się również bardziej przyziemne produkty. Premierowa zakupiła:

Główkę kapusty za 3 zł/kg

Ziemniaki za 2,50 zł/kg

Jemiołę za około 8 zł

Widać, że Donald Tusk wraz z małżonka dzielą się obowiązkami przedświątecznymi. W sobotę premier wyruszył po świąteczne drzewka. Za dwa świerki zapłacił ok. 150 zł.

