Nie żyje Jerzy Dziewulski! Miał 81 lat

Nie żyje Jerzy Dziewulski, znany antyterrorysta. Zmarł w wieku 81 lat po ciężkiej chorobie w szpitalu MSWiA w Warszawie, poinformował w rozmowie z PAP jego syn. Odszedł po zmaganiu się z ciężką chorobą.. Jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę. To wyjątkowe wyróżnienie, które zostało ustanowione w 1960 r. i stanowi nagrodę dla osób, które z narażeniem życia lub zdrowia ratowały zagrożone życie ludzkie lub mienie. Może być nadany tej samej osobie wielokrotnie.

Dziewulski dowodził słynną akcją "Most". Była to tajnej operacji przerzutu Żydów z ZSRR i Rosji do Izraela. To największa akcja przeprowadzona przez polskie służby specjalne i trwała dwa lata (między 1990 a 1992 rokiem). Szacuje się, że w sumie mogła dotyczyć przerzutu od 29 do 40 tys. osób. Właśnie Dziewulski był jednym z odpowiedzialnych za powodzenie akcji: - Trwało to blisko dwa lata, w trakcie których praktycznie nie miałem kontaktu z rodziną (...) Po prostu całe noce i dni poświęcałem na pracę – wspominał Dziewulski w książce "O kulisach III RP".

Kim był Jerzy Dziewulski? Kariera, odznaczenia

Był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicze, ale też parlamentarzystą w III RP. W wyborach w 1991 został posłem I kadencji z listy Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. W 1993 i 1997 był ponownie wybierany do Sejmu z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Podczas kampanii prezydenckiej w 1995 odpowiadał za ochronę Aleksandra Kwaśniewskiego. Od grudnia 1995 do maja 1996 pełnił nieetatową funkcję jego sekretarza osobistego. W latach 1996–1997 zajmował stanowisko doradcy prezydenta RP ds. bezpieczeństwa. W 1999 został członkiem przekształconego w partię Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W wyborach w 2001 po raz czwarty uzyskał mandat poselski z listy SLD-UP w okręgu olsztyńskim. Miał też epizod aktorski, występował w serialu "07 zgłoś się".

Odznaczenia Jerzego Dziewulskiego:

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Medal za Ofiarność i Odwagę (trzykrotnie)

Dziewulski prywatnie: żona, dwoje dzieci

Jerzy Dziewulski był żonaty, miał dwoje dzieci. W młodości grał w piłkę nożną oraz w hokeja na lodzie, uprawiał także m.in. kolarstwo i boks. Został instruktorem narciarskim, pasjonował się motoryzacją. O swojej pasji do szybkiej jazdy mówił: - W życiu potrzebuję stałego poziomu adrenaliny. Nie lubię nudy. Mam na szczęście mądrą żonę, która wie, że każdy mężczyzna musi pielęgnować swoje hobby.