Nie żyje Jerzy Dziewulski! Miał 81 lat

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-08-11 14:35

Nie żyje Jerzy Dziewulski. Kierował i brał udział w wielu akcjach antyterrorystycznych. Ze strony polskiej był jednym z dowódców operacji Most. Jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę. Był doradcą prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa (1996–1997), a także posłem na Sejm I, II, III i IV kadencji (1991–2005).

Nie żyje Jerzy Dziewulski! Miał 81 lat

i

Autor: SE

Nie żyje Jerzy Dziewulski, znany antyterrorysta. Zmarł w wieku 81 lat po ciężkiej chorobie w szpitalu MSWiA w Warszawie, poinformował w rozmowie z PAP jego syn. Odszedł po zmaganiu się z ciężką chorobą.. Jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę. To wyjątkowe wyróżnienie, które zostało ustanowione w 1960 r. i stanowi nagrodę dla osób, które z narażeniem życia lub zdrowia ratowały zagrożone życie ludzkie lub mienie. Może być nadany tej samej osobie wielokrotnie.

Dziewulski dowodził słynną akcją "Most". Była to tajnej operacji przerzutu Żydów z ZSRR i Rosji do Izraela. To największa akcja przeprowadzona przez polskie służby specjalne i trwała dwa lata (między 1990 a 1992 rokiem). Szacuje się, że w sumie mogła dotyczyć przerzutu od 29 do 40 tys. osób. Właśnie Dziewulski był jednym z odpowiedzialnych za powodzenie akcji: - Trwało to blisko dwa lata, w trakcie których praktycznie nie miałem kontaktu z rodziną (...) Po prostu całe noce i dni poświęcałem na pracę – wspominał Dziewulski w książce "O kulisach III RP". 

28 zdjęć

Kim był Jerzy Dziewulski? Kariera, odznaczenia

Był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicze, ale też parlamentarzystą w III RP. W wyborach w 1991 został posłem I kadencji z listy Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. W 1993 i 1997 był ponownie wybierany do Sejmu z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 

Podczas kampanii prezydenckiej w 1995 odpowiadał za ochronę Aleksandra Kwaśniewskiego. Od grudnia 1995 do maja 1996 pełnił nieetatową funkcję jego sekretarza osobistego. W latach 1996–1997 zajmował stanowisko doradcy prezydenta RP ds. bezpieczeństwa. W 1999 został członkiem przekształconego w partię Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W wyborach w 2001 po raz czwarty uzyskał mandat poselski z listy SLD-UP w okręgu olsztyńskim. Miał też epizod aktorski, występował w serialu "07 zgłoś się". 

Odznaczenia Jerzego Dziewulskiego:

  • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Medal za Ofiarność i Odwagę (trzykrotnie)

Dziewulski prywatnie: żona, dwoje dzieci

Jerzy Dziewulski był żonaty, miał dwoje dzieci. W młodości grał w piłkę nożną oraz w hokeja na lodzie, uprawiał także m.in. kolarstwo i boks. Został instruktorem narciarskim, pasjonował się motoryzacją. O swojej pasji do szybkiej jazdy mówił: - W życiu potrzebuję stałego poziomu adrenaliny. Nie lubię nudy. Mam na szczęście mądrą żonę, która wie, że każdy mężczyzna musi pielęgnować swoje hobby.

Polityka SE Google News
Rozmowa na Plus
Kobieta w mundurze – blaski i cienie służby w policji
Rozmowa na Plus
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JERZY DZIEWULSKI