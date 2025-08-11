Aleksander Kwaśniewski zabrał głos po śmierci Jerzego Dziewulskiego. Poruszające słowa

W poniedziałek, 11 sierpnia, rodzina Jerzego Dziewulskiego potwierdziła informację o jego śmierci. Jerzy Dziewulski, urodzony w 1943 roku, pozostawił po sobie bogate dziedzictwo zawodowe, obejmujące służbę w policji, działalność antyterrorystyczną oraz karierę polityczną.

Współpraca z Aleksandrem Kwaśniewskim

Jerzy Dziewulski brał udział w "operacji Most", czyli przerzutu ponad 40 tys. Żydów z ZSRR i Rosji do Izraela w latach 90. W 1995 roku został szefem ochrony Aleksandra Kwaśniewskiego, ówczesnego kandydata na urząd prezydenta. Po zwycięstwie Kwaśniewskiego w wyborach, Dziewulski objął funkcję jego doradcy ds. bezpieczeństwa.

Wspomnienie Aleksandra Kwaśniewskiego

Aleksander Kwaśniewski zabrał głos po śmierci Jerzego Dziewulskiego. Były prezydent w poruszających słowach wyraził swój smutek i zaskoczenie śmiercią Jerzego Dziewulskiego. Były prezydent wspominał go jako osobę pełną energii, zaangażowania i profesjonalizmu.

- Jestem zaskoczony i bardzo zasmucony. Jurek zawsze był bardzo energiczny i zaangażowany w to, co robi czy mówi. Wydawało się, że jest dużo młodszy, niż naprawdę, że choroby czy śmierć go nie dotyczą. Z czasu, kiedy współpracowaliśmy, pamiętam go jako bardzo kompetentnego i profesjonalnego kolegę. To był człowiek o koleżeńskiej i pomocnej osobowości. Indywidualność, której nie sposób było nie zauważyć. Odszedł ciekawy, barwny fachowiec. Człowiek, który znał się na sprawach bezpieczeństwa, walkach z grupami terrorystycznymi i ochronie VIP-ów jak mało kto - powiedział Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z portalem O2.

Jerzy Dziewulski angażował się również w politykę. Od 1993 roku był posłem na Sejm z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD). W 1999 roku wstąpił do partii. Mandat poselski sprawował do 2005 roku.

