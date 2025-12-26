Były współpracownik Dudy i Kaczyńskiego ocenił prezydenta Nawrockiego. Ma jasny wniosek

Były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Łapiński, podważa mit 45% poparcia dla PiS, wskazując na kurczący się elektorat.

Porównuje prezydentury Dudy i Nawrockiego, podkreślając, że obecny prezydent działa w znacznie trudniejszym środowisku politycznym.

Łapiński twierdzi, że Karol Nawrocki jest obecnie jedynym podmiotem na prawicy z realnymi możliwościami działania, co cementuje poparcie PiS.

Dowiedz się, dlaczego rola prezydenta Nawrockiego jest kluczowa dla przyszłości Prawa i Sprawiedliwości w obliczu wyzwań.

Krzysztof Łapiński wyraża sceptycyzm wobec optymistycznych prognoz dotyczących poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości.

- Jest takie przekonanie w PiS, że 50 proc. Karola Nawrockiego z drugiej tury wyborów to potencjalni wyborcy tej partii. A to nieprawda i mówienie o tym, że Prawo i Sprawiedliwość może znowu mieć poparcie na poziomie 45 proc., to hurraoptymizm. Demografia też nie sprzyja, elektorat tej partii się kurczy - zauważa Łapiński w rozmowie z Onet Premium.

Porównanie Duda vs. Nawrocki

Kamil Dziubka pyta o różnice w pracy Kancelarii Prezydenta za czasów Andrzeja Dudy i obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. Łapiński podkreśla odmienne konteksty polityczne.

- Trudno to porównywać. Andrzej Duda zaczął swoją prezydenturę w momencie, kiedy rząd Platformy i PSL był gabinetem schyłkowym. Nie było w polskiej polityce Donalda Tuska, który pracował w Brukseli, a jego następczyni Ewa Kopacz nie była silnym liderem. PiS szło wtedy pewnie po władzę, trwała kampania parlamentarna. Nic jeszcze oczywiście nie było przesądzone, ale jednak to Prawo i Sprawiedliwość było wtedy na fali - stwierdził.

Dzisiaj Karol Nawrocki urzęduje w momencie, kiedy Donald Tusk poukładał swoją partię i ma też mocną pozycję jako premier. Jednocześnie trudniej obecnemu prezydentowi realizować własne obietnice, bo choć PiS stoi za nim murem, nie ma większości w Sejmie. Gdy Andrzej Duda był prezydentem, główny ośrodek władzy był w rządzie i później z tego powodu zdarzały się różnego rodzaju napięcia.

Rola Nawrockiego w PiS

Łapiński wskazuje na kluczową rolę prezydenta Nawrockiego w obecnej sytuacji politycznej Prawa i Sprawiedliwości.

- Dzisiaj PiS jest w takim momencie, że to Karol Nawrocki stanowi jedyny podmiot na prawicy, który ma realne możliwości działania. Dlatego, nawet jeśli partia się kłóci wewnętrznie, raczej stara się stać murem za prezydentem, nie krytykować, nie atakować, nie podgryzać. A w przypadku Andrzeja Dudy bywało różnie - powiedział.

Analiza Krzysztofa Łapińskiego rzuca światło na wyzwania, przed którymi stoi Prawo i Sprawiedliwość, oraz na strategiczne znaczenie prezydenta Karola Nawrockiego w obliczu zmieniającego się krajobrazu politycznego.

