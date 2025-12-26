Niespodziewana rozmowa Nawrockiego i Trumpa w Boże Narodzenie. Wiemy, o czym dyskutowali

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia odbyła się telefoniczna rozmowa pomiędzy prezydentami Polski i Stanów Zjednoczonych, Karolem Nawrockim i Donaldem Trumpem. Głównymi tematami dyskusji były relacje transatlantyckie, kwestie bezpieczeństwa regionalnego w kontekście wojny na Ukrainie oraz postępy w procesie pokojowym. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała również o omówieniu współpracy gospodarczej i energetycznej.

  • Prezydenci Polski i USA odbyli rozmowę telefoniczną, skupiając się na relacjach transatlantyckich i bezpieczeństwie w obliczu wojny na Ukrainie.
  • Omówiono także postępy w procesie pokojowym oraz współpracę gospodarczą i energetyczną, w tym udział Polski w G20.
  • Jakie konkretne uzgodnienia zapadły i czy rozmowa wpłynie na przyszłe działania dyplomatyczne?

Kancelaria Prezydenta RP przekazała informację o rozmowie za pośrednictwem platformy X. W komunikacie zaznaczono, że prezydenci Nawrocki i Trump rozpoczęli swoją konwersację od wzajemnego złożenia życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, co nadało rozmowie serdeczny ton.

- Dzisiaj odbyła się kolejna rozmowa telefoniczna prezydenta RP Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Na początku prezydenci złożyli sobie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Temat rozmowy prezydentów

W dalszej części rozmowy skupiono się na kluczowych kwestiach geopolitycznych. Prezydenci omówili stan relacji transatlantyckich, podkreślając ich znaczenie dla stabilności międzynarodowej. Istotnym punktem dyskusji było bezpieczeństwo w regionie Europy Wschodniej, bezpośrednio związane z trwającą wojną na Ukrainie, wywołaną przez Federację Rosyjską. Szczególną uwagę poświęcono postępom w uzgodnieniach pokojowych, co wskazuje na aktywną rolę Polski w poszukiwaniu rozwiązań dyplomatycznych.

Były współpracownik Dudy i Kaczyńskiego ocenił prezydenta Nawrockiego. Ma jasny wniosek

- W dalszej części rozmowy Karol Nawrocki i Donald Trump podjęli temat stanu relacji transatlantyckich, bezpieczeństwa w regionie w związku z toczącą się wojną na Ukrainie wywołaną przez Federację Rosyjską - w szczególności dyskutowano o postępach uzgodnień pokojowych - czytamy w komunikacie.

Współpraca gospodarcza i energetyczna

Agenda rozmowy objęła również tematykę współpracy dwustronnej w obszarach gospodarki i energetyki. Prezydenci poruszyli kwestię udziału Polski w pracach grupy G20, co świadczy o rosnącej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Omówiono także perspektywy rozwoju polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym.

Jak wskazano we wpisie, rozmawiano także o udziale Polski w pracach grupy G20, polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej i kwestiach dotyczących energetyki. Kancelaria Prezydenta RP podkreśliła, że cała rozmowa przebiegła w pozytywnej i przyjaznej atmosferze, co może świadczyć o dobrych relacjach między przywódcami obu państw.

