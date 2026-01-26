Waldemar Żurek złorzeczył na piratów drogowych, a sam złamał prawo! Wszystko się nagrało

Minister Sprawiedliwości, Waldemar Żurek, został nagrany, jak nie ustępuje pierwszeństwa pieszej na przejściu podczas podcastu.

Nagranie wywołało dyskusję na temat odpowiedzialności urzędników państwowych i potencjalnych konsekwencji prawnych.

Minister Sprawiedliwości zapowiada ostrzejsze kary dla recydywistów drogowych, w tym konfiskatę pojazdów.

Prokuratura planuje usprawnić ściganie sprawców, łącząc sprawy i analizując wcześniejszą karalność.

Podczas nagrania programu "Duży w Maluchu" minister Waldemar Żurek prowadził Fiata 126p, jednocześnie udzielając wywiadu. Na opublikowanym materiale wideo zauważono, że minister nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, mimo iż piesza już na nie wchodziła.

YouTuber, prowadzący program, zwrócił uwagę na zdarzenie, ostrzegając ministra słowami: "Proszę uważać!", a następnie dodał, że minister "prawie przejechał po tej pani". Minister Żurek zaprzeczył, twierdząc, że piesza była "daleko" i nie było zagrożenia.

W rozmowie z Onetem minister Żurek skomentował sytuację: "Jeżeli będzie zawiadomienie, poddam się wszelkim rygorom prawa jak każdy obywatel. Choć mam swoją ocenę tej sytuacji oraz pewnego teatralnego zachowania prowadzącego wywiad".

Oświadczenie ministra

Waldemar Żurek odniósł się do sprawy również na platformie X, podkreślając, że ostateczna ocena należy do Policji.

- Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Jeżeli miało miejsce wykroczenie, nie uchylam się od odpowiedzialności - napisał minister.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pieszy wchodzący na przejście lub znajdujący się na nim ma bezwzględne pierwszeństwo, a kierowca ma obowiązek ustąpić mu drogi. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym grozi mandat w wysokości 1500 zł oraz 15 punktów karnych. O tym, czy minister zostanie ukarany, zdecydują odpowiednie służby, które mogą uznać nagranie za dowód wykroczenia.

Żurek złorzeczy na piratów drogowych

Warto przypomnieć, że Waldemar Żurek podczas konferencji prasowej 26 stycznia wyraził zaniepokojenie wysoką liczbą ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce. Podkreślił, że w 2024 roku na milion mieszkańców przypadało 52 ofiary, w porównaniu do 20 w Szwecji i 24 w Danii. Nazwał to "koszmarnymi liczbami" i zapowiedział "realną reakcję państwa" wobec "najbardziej niebezpiecznej" grupy, czyli osób wielokrotnie łamiących zakazy prowadzenia pojazdów.

Żurek zapowiedział wytyczne Prokuratora Generalnego oraz zmiany w praktyce prokuratorskiej, oparte na lustracji jednostek prokuratury (raport z 1172 przypadkami na 337 stronach). Zwrócił uwagę na problem recydywy i braku analizy wcześniejszej karalności oskarżonych przez sądy. Jego zdaniem, sądy powinny sprawdzać kartotekę danej osoby i w przypadku recydywy orzekać surowe kary, włącznie z konfiskatą samochodu i karą pozbawienia wolności.

Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk dodał, że wszystkie sprawy jednej osoby dotyczące przestępstw drogowych powinny być prowadzone przez jedną prokuraturę, by sąd mógł wydać wyrok uwzględniający "społeczny ładunek" i zagrożenie, jakie stwarza oskarżony.

Na platformie X, Żurek podsumował, że problemem jest nieskuteczne egzekwowanie istniejących przepisów, a rozwiązaniem - jednolite zasady działania prokuratury wobec recydywistów, w tym łączenie spraw, analiza wcześniejszej karalności i adekwatne wnioski o ukaranie.

