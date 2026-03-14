Obok zdjęcia Mateckiego z Czarnkiem nikt nie przejdzie obojętnie. Padła ważna deklaracja

Dariusz Matecki, znany polityk Prawa i Sprawiedliwości, zamieścił na platformie X intrygujące zdjęcie. Pozuje na nim u boku Przemysława Czarnka, a towarzyszący wpis wywołał falę spekulacji. Matecki odniósł się do najnowszych badań opinii publicznej, z których wynika, że jego ugrupowanie sukcesywnie zbliża się do Koalicji Obywatelskiej, przekraczając próg 30% poparcia.

Mimo obiecujących wyników, Matecki studzi nastroje.

"Wczoraj zostałem zapytany przez dziennikarkę, czy to sukces. Odpowiedziałem jasno: nie – to jeszcze nie jest sukces" – podkreślił, dając do zrozumienia, że partia mierzy znacznie wyżej.

Czarnek jako kandydat na premiera? Matecki nie ma wątpliwości

Największe poruszenie wywołał jednak fragment wpisu, który dotyczył przyszłego przywództwa. Matecki wprost zasugerował, kto jego zdaniem może przywrócić PiS na polityczny szczyt.

"Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość z kandydatem na premiera, profesorem Przemysławem Czarnkiem, jest w stanie odzyskać zaufanie wyborców" – napisał, wskazując na byłego ministra edukacji.

Taka deklaracja to jasny sygnał, że w szeregach PiS toczą się rozmowy o przyszłych liderach i strategiach. Matecki wierzy, że Czarnek może przyciągnąć nawet tych wyborców, którzy ostatnio odwrócili się od partii.

Co oznacza prawdziwy sukces dla PiS?

Dla Mateckiego, prawdziwy sukces to coś więcej niż wysokie słupki w sondażach.

"Sukcesem będzie dopiero sytuacja, w której Prawo i Sprawiedliwość uzyska takie poparcie, które pozwoli nam samodzielnie rządzić" – zaznaczył, stawiając ambitny cel.

Polityk podkreślił również konieczność mobilizacji środowisk prawicowych i wyciągnięcia wniosków z wcześniejszych błędów, aby utorować drogę do samodzielnych rządów.

"Szaleńcy" kontra "brukselsko-niemiecki szwindel": Gorąca wymiana zdań Tuska z Czarnkiem

Ostra krytyka i wezwanie do działania

W swoim wpisie Matecki nie omieszkał skrytykować obecnego rządu. Zarzucił mu m.in. wstrzymywanie ważnych inwestycji i realizowanie polityki korzystnej dla interesów Niemiec. Jednocześnie zaapelował do sympatyków PiS o większą aktywność.

"Każdy głos, każda rozmowa i każda aktywność ma dziś znaczenie" – podkreślił, wskazując na kluczową rolę zaangażowania w nadchodzących politycznych zmaganiach.

Zdjęcie z Przemysławem Czarnkiem i tak jednoznaczny wpis błyskawicznie obiegły sieć, prowokując dyskusje o potencjalnych zmianach w układzie sił politycznych i przyszłych liderach Prawa i Sprawiedliwości.

Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym sondażu zbliża się do Koalicji Obywatelskiej i przekracza 30% poparcia. Wczoraj zostałem zapytany przez dziennikarkę, czy to sukces. Odpowiedziałem jasno: nie – to jeszcze nie jest sukces.Sukcesem będzie dopiero sytuacja, w której Prawo i… pic.twitter.com/4dDsrPndh3— Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) March 14, 2026

