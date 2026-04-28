Poczobut już w Warszawie. Wiemy, co się z nim teraz dzieje

Lata za kratami

To historia jak z filmu sensacyjnego. Andrzej Poczobut, więzień białoruskiego reżimu, wreszcie odzyskał wolność. Za jego uwolnieniem stoją miesiące trudnych rozmów i międzynarodowa operacja dyplomatyczna na najwyższym szczeblu.

Poczobut trafił do więzienia w marcu 2021 roku. Białoruskie władze oskarżyły go o „wzniecanie nienawiści” i działania przeciwko państwu. W rzeczywistości – jak podkreślały organizacje międzynarodowe – był to proces polityczny.

Dziennikarz został skazany na 8 lat więzienia i stał się symbolem walki o wolność słowa oraz praw mniejszości.

Symbol represji

Sprawa Poczobuta odbiła się szerokim echem na świecie. Organizacje praw człowieka zgodnie uznały go za więźnia politycznego.

Jego los pokazywał, jak wygląda rzeczywistość niezależnych mediów na Białorusi.

Tajne negocjacje wielu krajów

Uwolnienie nie przyszło łatwo. Jak ujawnił we wtorek premier Donald Tusk, były to skomplikowane i wielostronne negocjacje.

Kluczową rolę odegrały Stany Zjednoczone. Specjalny wysłannik ds. Białorusi, John Coale, potwierdził, że jego zespół pomógł w uwolnieniu trzech Polaków i dwóch Mołdawian.

„To były bardzo złożone rozmowy, w które zaangażowanych było kilka krajów” – przyznał.

Wielki finał

Dziś Poczobut jest wolny, a jego historia to dowód, że nawet w najtrudniejszych sprawach presja międzynarodowa i dyplomacja mogą przynieść efekt.

Razem z Andrzejem Poczobutem do Polski trafili także duchowny Grzegorz Gaweł oraz osoba współpracująca z polskimi służbami.

