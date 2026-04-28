Poczobut na wolności. Tak wyglądała akcja, o której mówi cała Polska

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-04-28 20:13

To jedna z najgłośniejszych akcji ostatnich lat. Polska przeprowadziła wymianę więźniów z Białorusią. Premier Donald Tusk ujawnia kulisy operacji, która miała „wiele zwrotów akcji”.

Nawrocki, Poczobut, Tusk

i

Autor: Jacek Domiński/ Reporter, X.COM/ Reporter

Tajna wymiana: 5 na 5

Jak potwierdził szef rządu, doszło do symetrycznej wymiany – pięciu więźniów za pięciu więźniów. Na wolność wrócił m.in. Andrzej Poczobut – dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, który od lat był więziony przez białoruski reżim.

Razem z nim do Polski trafili także duchowny Grzegorz Gaweł oraz osoba współpracująca z polskimi służbami.

„To była długa i trudna gra”

Próbowaliśmy wiele razy. Nie zawsze druga strona była wiarygodna” – przyznał Tusk.

Premier ujawnił, że w jednej z wcześniejszych prób Białorusini w ostatniej chwili wycofali się z ustaleń. Negocjacje ciągnęły się miesiącami.

Kluczowa rola służb i USA

Szef rządu nie ma wątpliwości, że bez wsparcia służb i sojuszników nie byłoby sukcesu.

W operację zaangażowane były m.in. Agencja Wywiadu i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także dyplomacja kierowana przez ministra Radosława Sikorskiego.

Kluczowe okazało się jednak wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych.

Andrzej Poczobut nie odpuszcza

Choć dopiero odzyskał wolność, Andrzej Poczobut już pyta o możliwość powrotu na Białoruś.

Jak podkreślił premier, to człowiek niezwykle zdeterminowany.

Kilka lat za kratami

Poczobut trafił do więzienia w 2021 roku. Białoruskie władze skazały go na 8 lat kolonii karnej. Przetrzymywano go w ciężkich warunkach, a apelacja została odrzucona.

Dziś jest już wolny. „Wszyscy powinniśmy się cieszyć” – podsumował Tusk.

PTNW - Renata Kaznowska
Super Biznes SE Google News
QUIZ: O pogodzie wiesz już wszystko? Sprawdź swoją wiedzę!
Pytanie 1 z 10
Z której z tych chmur nie spadnie deszcz?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
wymiana więźniów
DONALD TUSK
ANDRZEJ POCZOBUT