Konieczny o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu. Wskazał drugą osobę, która powinna go stracić

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-15 10:30

W poniedziałek 15 czerwca 2026 roku gościem Karoliny Pajączkowskiej w "Porannym ringu" był poseł partii Razem Maciej Konieczny. W rozmowie oceniał on m.in. wizytę prezydenta Karola Nawrockiego na gali UFC z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa, ludobójcze działania Izraela w strefie Gazy i problemie z imigrantami w Polsce i Europie. W pewnym momencie ocenił on możliwość odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Wskazał przy tym, że w takim przypadku takowy powinna od razu stracić jeszcze jedna osoba.

Maciej Konieczny
Autor: Super Ring / Youtube

- Ciekawi mnie pana zdanie na temat relacji polsko-ukraińskich, bo trzeci tydzień mija kiedy to Ukraina, a dokładnie prezydent Zełenski, podjął decyzję o przyznaniu, czy też uhonorowaniu, jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Prezydent Nawrocki powiedział wprost: Zastanawiam się nad odebraniem Orła Białego tego orderu prezydentowi Załuskiemu. Jaka jest pana ocena tych działań? Czy jak wróci ze Stanów to to ogłosi? - zapytała prowadząca rozmowę Karolina Pajączkowska.

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- Nie znamy cały czas tej decyzji. To, co chciałbym rozdzielić, to reakcje na skandaliczną decyzję prezydenta Zełęskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia UPA, i ta stanowcza reakcja ze strony Polski jest pożądana, jest potrzebna, żeby układać te partnerskie relacje i żeby faktycznie no też się szanować jako kraj i reagować na tego typu istotne z polskiej perspektywy, z perspektywy polskiej pamięci decyzje i to jest dobrze, że to się dzieje. Dobrze, że ta reakcja jest stanowcza. Widać, że po stronie ukraińskiej także zrobiło to wrażenie. Natomiast stanowczo należy to oddzielać od takich ekscesów antyukraińskich, na przykład jakie miały miejsce w sejmie, kiedy poseł Janusz Kowalski chciał wyszukiwać osób ukraińskiego pochodzenia pracujących dla rządu, nie tylko nie mówię o będących w rządzie, i właściwie domagał się czystek etnicznego w polskim rządzie, więc potrzebujemy stanowczo reagować na błędne, złe decyzje prezydenta Zełenskiego uderzające w polską pamięć historyczną, właśnie dlatego, żeby nie nakręcać tych dodatkowo tych antyukraińskich emocji. No ta reakcja była myślę adekwatna, jeżeli cała polska klasa polityczna stanowczo zareagowała - mówił Maciej Konieczny.

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- Prezydent Karol Nawrocki zagroził, że rozważa wciąż odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Ja z swojej strony mówiłem o tym, że żeby nie było nieporozumień co do polskich relacji z Rosją i tego, jak widzimy całą sytuację, to może warto jeżeli taka decyzja zapadnie, równolegle odebrać order Orła Białego Gerhardowi Schroder, żeby było jasne, że nie jest to żaden zwrot antyukraiński, tylko jest to po prostu decyzja wynikła z w reakcji na decyzję Załenskiego, ale że jednoznacznie sprzeciwiamy się rosyjskiemu imperializmowi i nie pochwalamy tego, co Gerhard Schroder w zakresie wspierania Rosji - dodał. 

Zobaczcie całą rozmowę:

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Maciej Konieczny