Wojsko szykuje drugi samolot po tragedii na Węgrzech. Kosiniak-Kamysz wydał polecenie

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-16 14:12

Wojsko przygotowuje się do pomocy Polakom poszkodowanym w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że oprócz samolotu specjalnego w gotowości ma być także wojskowa CASA z Zespołem Ewakuacji Medycznej.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz przemawia przy pulpicie. O pomocy wojska po tragedii przeczytasz na SE Polityka.
Autor: MON/ Materiały prasowe Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz
  • Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób, polskie władze intensyfikują działania pomocowe.
  • Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wydał polecenie przygotowania wojskowej maszyny CASA z Zespołem Ewakuacji Medycznej, gotowej do szybkiej interwencji.
  • Dowiedz się, co oznacza uruchomienie dodatkowego wojskowego wsparcia i jak szybko ranni Polacy mogą liczyć na powrót do kraju.

Wojsko gotowe do pomocy po tragedii na Węgrzech

Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech polskie służby przygotowują transport i pomoc dla poszkodowanych. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał w niedzielę, że działania podjęła 1 Baza Lotnictwa Transportowego.

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„1 Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie przygotowuje samolot specjalny, który poleci na Węgry z zespołem medycznym oraz przedstawicielami @MSZ_RP i @MZ_GOV_PL” – napisał szef MON.

To jednak nie wszystko. Minister wydał również polecenie dotyczące kolejnej maszyny.

CASA i wojskowy zespół medyczny w gotowości

Jak zaznaczył, decyzja o wykorzystaniu wojskowej maszyny będzie zależała od sytuacji poszkodowanych.

„Poleciłem także dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie przygotowanie samolotu CASA i wojskowego Zespołu Ewakuacji Medycznej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, nasi piloci będą gotowi do szybkiej pomocy rannym Polakom na Węgrzech” – przekazał Kosiniak-Kamysz.

Jak zaznaczył, decyzja o wykorzystaniu wojskowej maszyny będzie zależała od sytuacji poszkodowanych.

„Wszelkie działania są uzależnione od decyzji sztabu kryzysowego, rodzin i lekarzy. Wojsko jest zawsze gotowe do pomocy” – dodał minister.

12 osób zginęło w wypadku polskiego autokaru

Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. W wypadku uczestniczył polski autokar. Według informacji przekazanych przez rzecznika MSZ Macieja Wewióra 12 osób zginęło, siedem trafiło do szpitali w stanie ciężkim, a pozostali poszkodowani odnieśli lżejsze obrażenia. Premier Donald Tusk poinformował wcześniej, że podjął decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych.

„Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili” – napisał szef rządu.

Ambasada RP w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię dla bliskich osób poszkodowanych: +36 20 472 9502.

Poniżej galeria zdjęcia: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

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Tragiczny wypadek z udziałem polskiego autokaru na Węgrzech
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