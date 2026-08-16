Prokuratura wszczyna śledztwo po tragedii na Węgrzech. Żurek: podejmujemy natychmiastowe czynności

- Po tragicznej katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech, w której zginęło 12 osób, polskie służby podejmują kluczowe kroki w celu wyjaśnienia okoliczności.
- Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła własne śledztwo, a minister Waldemar Żurek zapowiedział natychmiastowe działania i ścisłą współpracę z węgierskimi organami.
- Dowiedz się, jakie są priorytety śledczych i dlaczego to właśnie prokuratorzy z Krosna zajmą się tą sprawą, aby ustalić przyczyny tragedii.
Prokuratura wszczyna śledztwo po wypadku na Węgrzech
Polska prokuratura rozpoczyna własne postępowanie w sprawie tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Informację przekazała Prokuratura Krajowa.
„Śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prowadzić będzie Prokuratura Okręgowa w Krośnie. Szczegóły wkrótce na @PROK_OKR_KRO” – poinformowano.
Do decyzji prokuratury odniósł się minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Zapowiedział, że czynności mają rozpocząć się natychmiast.
Żurek: „Prokuratura działa”
„Dotarły do nas tragiczne wieści z Węgier o wypadku autokaru z polskimi turystami. Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Prokuratura działa - podejmujemy natychmiastowe czynności w celu pełnego wyjaśnienia przyczyn i przebiegu tej tragedii. Pozostajemy w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi @MSZ_RP @sikorskiradek. Ambasada RP w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię dla bliskich poszkodowanych: +36 20 472 9502” – napisał Waldemar Żurek.
Kluczowym zadaniem śledczych będzie teraz ustalenie dokładnego przebiegu wypadku i jego przyczyn. Polskie organy mają współpracować w tej sprawie bezpośrednio ze stroną węgierską.
12 Polaków zginęło w katastrofie
Do tragedii doszło na autostradzie M3 na Węgrzech. Autokarem podróżowało 59 polskich obywateli. 12 osób zginęło, a kolejni pasażerowie zostali ranni. Pojazdem wracała do kraju pielgrzymka z Podkarpacia. Autokar zjechał z drogi i przewrócił się w rejonie miejscowości Mezőkeresztes.
Po wypadku działania podjęły polskie służby konsularne. Ambasada RP w Budapeszcie uruchomiła też specjalną infolinię dla rodzin i bliskich osób poszkodowanych.
Numer infolinii: +36 20 472 9502.
Śledztwo poprowadzą prokuratorzy z Krosna
Decyzja o powierzeniu sprawy Prokuraturze Okręgowej w Krośnie ma związek z tym, że autokarem podróżowali mieszkańcy Podkarpacia. Prokuratura zapowiada przekazanie kolejnych szczegółów prowadzonych czynności.
Równolegle postępowanie dotyczące okoliczności tragedii prowadzą węgierskie służby. Polska prokuratura ma pozostawać z nimi w stałym kontakcie.