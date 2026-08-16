Prokuratura wszczyna śledztwo po tragedii na Węgrzech. Żurek: podejmujemy natychmiastowe czynności

Po tragicznej katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech, w której zginęło 12 osób, polskie służby podejmują kluczowe kroki w celu wyjaśnienia okoliczności.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła własne śledztwo, a minister Waldemar Żurek zapowiedział natychmiastowe działania i ścisłą współpracę z węgierskimi organami.

Dowiedz się, jakie są priorytety śledczych i dlaczego to właśnie prokuratorzy z Krosna zajmą się tą sprawą, aby ustalić przyczyny tragedii.

Prokuratura wszczyna śledztwo po wypadku na Węgrzech

Polska prokuratura rozpoczyna własne postępowanie w sprawie tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Informację przekazała Prokuratura Krajowa.

„Śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prowadzić będzie Prokuratura Okręgowa w Krośnie. Szczegóły wkrótce na @PROK_OKR_KRO” – poinformowano.

Do decyzji prokuratury odniósł się minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Zapowiedział, że czynności mają rozpocząć się natychmiast.

Żurek: „Prokuratura działa”

„Dotarły do nas tragiczne wieści z Węgier o wypadku autokaru z polskimi turystami. Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Prokuratura działa - podejmujemy natychmiastowe czynności w celu pełnego wyjaśnienia przyczyn i przebiegu tej tragedii. Pozostajemy w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi @MSZ_RP @sikorskiradek. Ambasada RP w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię dla bliskich poszkodowanych: +36 20 472 9502” – napisał Waldemar Żurek.

Dotarły do nas tragiczne wieści z Węgier o wypadku autokaru z polskimi turystami. Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar.Prokuratura działa - podejmujemy natychmiastowe czynności w celu pełnego wyjaśnienia przyczyn i przebiegu tej tragedii. Pozostajemy… https://t.co/jkFzCkOWKY— Waldemar Żurek (@w_zurek) August 16, 2026

Kluczowym zadaniem śledczych będzie teraz ustalenie dokładnego przebiegu wypadku i jego przyczyn. Polskie organy mają współpracować w tej sprawie bezpośrednio ze stroną węgierską.

12 Polaków zginęło w katastrofie

Do tragedii doszło na autostradzie M3 na Węgrzech. Autokarem podróżowało 59 polskich obywateli. 12 osób zginęło, a kolejni pasażerowie zostali ranni. Pojazdem wracała do kraju pielgrzymka z Podkarpacia. Autokar zjechał z drogi i przewrócił się w rejonie miejscowości Mezőkeresztes.

Po wypadku działania podjęły polskie służby konsularne. Ambasada RP w Budapeszcie uruchomiła też specjalną infolinię dla rodzin i bliskich osób poszkodowanych.

Numer infolinii: +36 20 472 9502.

Śledztwo poprowadzą prokuratorzy z Krosna

Decyzja o powierzeniu sprawy Prokuraturze Okręgowej w Krośnie ma związek z tym, że autokarem podróżowali mieszkańcy Podkarpacia. Prokuratura zapowiada przekazanie kolejnych szczegółów prowadzonych czynności.

Równolegle postępowanie dotyczące okoliczności tragedii prowadzą węgierskie służby. Polska prokuratura ma pozostawać z nimi w stałym kontakcie.

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