Sikorski podał specjalny numer po tragedii na Węgrzech. Ambasada uruchomiła infolinię

Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech pochłonął 12 ofiar, wywołując pilną potrzebę koordynacji pomocy i informacji.

W odpowiedzi na katastrofę, minister Radosław Sikorski poinformował o uruchomieniu specjalnej infolinii Ambasady RP w Budapeszcie.

Sprawdź, jak skontaktować się z ambasadą, aby uzyskać niezbędne informacje, pamiętając, że linia może być chwilowo przeciążona.

Ambasada uruchomiła specjalną infolinię

Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pojawił się nowy komunikat polskiego MSZ. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował o uruchomieniu specjalnego numeru telefonu.

„Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku autokarowego: +36 20 472 9502. Chwilami może być przeciążona” – przekazał Sikorski.

Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku autokarowego: +36 20 472 9502Chwilami może być przeciążona.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 16, 2026

Numer jest przeznaczony dla osób poszukujących informacji w związku z wypadkiem. Szef MSZ zastrzegł, że ze względu na dużą liczbę połączeń kontakt z infolinią może być chwilami utrudniony.

Tragiczny wypadek polskiego autokaru

Do katastrofy doszło w nocy na autostradzie M3 na Węgrzech, w rejonie miejscowości Mezőkeresztes. Polski autokar zjechał z drogi i przewrócił się. W wyniku wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Poszkodowani trafili do węgierskich szpitali. Autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny pielgrzymka z Podkarpacia. Po wypadku polskie służby konsularne rozpoczęły współpracę z węgierskimi władzami i służbami ratunkowymi.

MSZ pozostaje w kontakcie z Węgrami

Radosław Sikorski już wcześniej informował, że polska służba konsularna działa na miejscu i pozostaje w kontakcie z władzami węgierskimi. Po stronie polskiej zwołano również sztab kryzysowy. Kolejne informacje dotyczące ofiar i poszkodowanych mają być przekazywane po ich potwierdzeniu przez odpowiednie służby.

Numer infolinii Ambasady RP w Budapeszcie: +36 20 472 9502

Rodziny czekają na informacje

Po tragedii najważniejszym zadaniem służb jest ustalenie danych wszystkich ofiar oraz przekazanie informacji ich rodzinom. Właśnie dlatego ambasada uruchomiła dodatkowy kanał kontaktu dla osób, które mogą mieć bliskich wśród pasażerów autokaru.

MSZ apeluje, by opierać się na oficjalnych i potwierdzonych komunikatach. Informacje dotyczące stanu poszkodowanych oraz tożsamości ofiar są przekazywane stopniowo, po zakończeniu niezbędnych procedur.

Autokarem podróżowała pielgrzymka z Podkarpacia wracająca z Bośni i Hercegowiny. Po wypadku wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwołała sztab kryzysowy. Urząd wojewódzki pozostaje w kontakcie z MSWiA, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz polskimi i węgierskimi służbami.

Politycy reagują na tragedię

Po katastrofie kondolencje rodzinom i bliskim ofiar przekazali przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Głos zabrali m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk.

Tusk podziękował także węgierskim służbom za prowadzoną akcję ratunkową. Do tragedii odniósł się również Przemysław Czarnek, który zapewnił rodziny ofiar o modlitwie i współczuciu.

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Radosław Sikorski od pierwszych godzin po wypadku informuje o działaniach polskiej służby konsularnej. Uruchomienie specjalnej infolinii jest kolejnym krokiem mającym ułatwić kontakt osobom, które szukają informacji o swoich bliskich.

Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku

Do katastrofy doszło na autostradzie M3 w rejonie Mezőkeresztes. Autokar zjechał z jezdni do przydrożnego rowu i przewrócił się. Węgierskie służby prowadzą postępowanie, które ma dokładnie wyjaśnić przebieg i przyczyny tragedii.

W wyniku wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Część poszkodowanych została przewieziona do szpitali na Węgrzech. Polskie służby dyplomatyczne pozostają na miejscu i współpracują z węgierskimi władzami.

Poniżej galeria zdjęć: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

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