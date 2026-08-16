Sikorski potwierdził tragedię, Nawrocki zabrał głos. 12 osób nie żyje, dramat Polaków na Węgrzech

Polska wstrząśnięta po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, gdzie śmierć poniosło 12 osób, a wielu pasażerów zostało rannych.

Prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski natychmiast zareagowali, łącząc się w bólu z rodzinami i zapewniając o pełnym wsparciu konsularnym.

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Karol Nawrocki zabrał głos po tragedii na Węgrzech

W nocy z soboty na niedzielę, 16 sierpnia, na autostradzie M3 na Węgrzech doszło do tragicznego wypadku autokaru z Polski. Węgierska policja potwierdziła śmierć 12 osób. Są także ranni.

Do tragedii odniósł się prezydent Karol Nawrocki.

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– Z głębokim bólem przyjąłem tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło tak wielu naszych Rodaków. W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar – napisał prezydent w mediach społecznościowych.

Z głębokim bólem przyjąłem tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło tak wielu naszych Rodaków. W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi…— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) August 16, 2026

Wypadek polskiego autokaru. 12 osób nie żyje

Do wypadku doszło około godz. 1 w nocy w pobliżu miejscowości Mezőkeresztes. Autokar jechał autostradą M3 w kierunku Nyíregyházy. Zjechał z jezdni do rowu, a następnie się przewrócił.

Według wstępnych ustaleń węgierskiej policji kierowca mógł zasnąć podczas jazdy. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Na miejscu trwały działania służb oraz zabezpieczanie miejsca tragedii.

Głos zabrał także szef MSZ Radosław Sikorski.

– Potwierdzam zaistnienie tragicznego wypadku autokaru z polskimi turystami na Węgrzech. Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi. MSZ będzie podawał sprawdzone informacje – przekazał minister.

Potwierdzam zaistnienie tragicznego wypadku autokaru z polskimi turystami na Węgrzech. Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi. MSZ będzie podawał sprawdzone informacje.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 16, 2026

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