Jackowski wskazał Polskę i pięć innych państw. Mówi o ruchach wojsk i „nowym etapie wojny”

- Jasnowidz Jackowski przedstawił nową, niepokojącą wizję, w której Polska i pięć innych krajów Europy odgrywają kluczową rolę.
- Mówi o tajnych przygotowaniach do konfliktu, intensywnych ruchach wojsk oraz ataku na Iran, który ma zapoczątkować "nowy etap wojny".
- Sprawdź, co dokładnie ma się wydarzyć nagle i jakie ostrzeżenia Jackowski kieruje do ludności w obliczu globalnego kryzysu.
Jackowski mówi o „cichym ustaleniu”. Wymienił Polskę
W najnowszej wizji Jackowski sporo miejsca poświęca Europie i ewentualnemu konfliktowi z Rosją. Według niego część państw NATO ma przygotowywać się na scenariusz, w którym działania wojenne przeniosłyby się na ich terytorium.
„Jest ciche ustalenie, że front ewentualny ma być w niektórych państwach Europy. Te państwa się przygotowują po cichu przed własnymi narodami do ewentualnego frontu, który przez NATO jest tajnie zaplanowany” – powiedział Jackowski.
Chwilę później wskazał konkretne kraje. Na jego liście znalazła się również Polska.
„Sześć państw, sześć państw Jest już od dłuższego czasu taka umowa międzynarodowa w NATO, że sześć państw godzi się, decyduje się na ewentualny front u siebie. Trudno się nie domyśleć. Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Rumunia, Słowacja” – stwierdził.
Są to oczywiście elementy przepowiedni Jackowskiego, a nie potwierdzone informacje o decyzjach NATO.
„Wojna Rosji z Europą ma wyniszczyć Rosję”
Jackowski przekonuje dalej, że ewentualny konflikt w Europie miałby prowadzić przede wszystkim do osłabienia Rosji. W swojej wizji mówi wprost o ogromnych stratach po stronie europejskiej.
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„Wojna Rosji z Europą ma wyniszczyć Rosję, osłabić Rosję. Nieważne ile będzie ofiar po stronie europejskiej i jakie straty. To będzie miało osłabić Rosję maksymalnie” – mówił jasnowidz.
Jasnowidz odniósł się też do Stanów Zjednoczonych i wojny rosyjsko-ukraińskiej.
„Ameryka ma rakiet broni bardzo dużo, ale celowo mówią o ich brakach, bo czas użyć wojska nie amerykańskiego, między innymi jeżeli chodzi o wojnę Ukraina, Rosja” – powiedział.
Iran ma być punktem zwrotnym? Jackowski ostrzega
Najbardziej dramatyczna część przepowiedni dotyczy Iranu. Jackowski wiąże przyszłe wydarzenia wokół tego kraju z początkiem kolejnego etapu globalnego konfliktu.
„Jeżeli pozycja Iranu zostanie pogwałcona przez Amerykę i Izrael, to obudzi II wojnę światową. Znaki są takie, Kiedy w Iranie stanie się coś, co świat będzie nazywał ludo i tak dalej, zacznie się nowy etap wojny na świecie i pogrzeb ważnego polityka rosyjskiego” – przekonywał Jackowski.
Według niego działania USA i Izraela miałyby być prowadzone w sposób, który na zewnątrz wyglądałby zupełnie inaczej niż rzeczywiste zamiary.
„W stosunku do Iranu stosowana jest taktyka fałszywej flagi. Trump i Izrael będą zachowywały pozory, że Trump mimo wszystko chce za wszelką cenę uchronić Iran od totalnej wojny. To jest fałszywa flaga. Nie ma znaczenia czy dojdzie w najbliższym okresie czasu do porozumienia z Iranem czy nie dojdzie. Iran będzie totalnie zaatakowany” – mówił.
„Celowo będą czynione prowokacje, przynajmniej próby, żeby przykleić do tego konfliktu w jakiś sposób Ukrainę, żeby Iran i Ukraina przynajmniej robiły jakieś jednostkowe działania wojenne względem siebie. To jest też element tej fałszywej flagi” – stwierdził Jackowski.
Jackowski mówi o „wielkim ludo bój”. „Stanie się to nagle”
Jasnowidz uważa, że gwałtowne pogorszenie sytuacji miałoby nastąpić w chwili, gdy świat zacznie wierzyć, że napięcie właśnie opada.
„Skojarzył mi się taki obraz, który ja bym uplasował jeszcze w tym roku, że świat będzie mówił o wielkim ludo bój. Stanie się to nagle. Stanie się to wtedy, kiedy będzie się wydawało, że idzie ku spokojowi.”
W przepowiedni pojawia się też obraz wzmożonych ruchów wojskowych na kontynencie.
„Będą się przemieszczały wojska i kumulowały wojska w Europie. To nie jest jeszcze wojna w Europie, ale to są ruchy wojsk, a ludność w niektórych państwach będzie ostrzegana przez własne rządy.”
Jackowski nie podaje konkretnej daty wybuchu wojny w Europie. Jego wizja koncentruje się raczej na narastaniu napięcia, ruchach wojsk i wydarzeniach wokół Iranu, które – według niego mogą uruchomić kolejną fazę globalnego kryzysu.
Trzeba przy tym pamiętać, że są to przepowiednie i osobiste wizje Jackowskiego, których nie należy traktować jako potwierdzonych informacji czy zapowiedzi rzeczywistych decyzji państw i sojuszy wojskowych.