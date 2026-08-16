„Jest ciche ustalenie, że front ewentualny ma być w niektórych państwach Europy. Te państwa się przygotowują po cichu przed własnymi narodami do ewentualnego frontu, który przez NATO jest tajnie zaplanowany” – powiedział Jackowski.

Chwilę później wskazał konkretne kraje. Na jego liście znalazła się również Polska.

„Sześć państw, sześć państw Jest już od dłuższego czasu taka umowa międzynarodowa w NATO, że sześć państw godzi się, decyduje się na ewentualny front u siebie. Trudno się nie domyśleć. Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Rumunia, Słowacja” – stwierdził.