Poruszające słowa z Węgier po śmierci 12 Polaków. Anita Orbán zwróciła się do Sikorskiego

- Po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech, w której zginęło 12 osób, Węgry natychmiast wyraziły solidarność i gotowość do pomocy.
- Wicepremier Anita Orbán w poruszającym wpisie skierowała bezpośrednie kondolencje do ministra Sikorskiego i narodu polskiego, podkreślając gotowość Węgier do pełnego wsparcia.
- Dowiedz się, jakie konkretne formy pomocy oferują Węgry i jak może to wpłynąć na wsparcie dla poszkodowanych.
Anita Orbán zwróciła się do Radosława Sikorskiego
Z Węgier płyną kondolencje po tragedii polskiego autokaru. Głos zabrała Anita Orbán, wicepremier i minister spraw zagranicznych Węgier. Funkcje te pełni w rządzie premiera Pétera Magyara.
W krótkim wpisie w mediach społecznościowych zwróciła się do szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego oraz całego polskiego społeczeństwa.
Sikorski podał specjalny numer po tragedii na Węgrzech. Ambasada uruchomiła infolinię
„Najgłębsze kondolencje dla @sikorskiradek i dla narodu polskiego po tym tragicznym wypadku na Węgrzech. Nasze myśli są z ofiarami, ich rodzinami i rannymi. Węgry stoją u boku naszych polskich przyjaciół i udzielają wszelkiej możliwej pomocy i wsparcia” – napisała Anita Orbán.
Jej wpis pojawił się w czasie, gdy polskie i węgierskie służby prowadzą działania po jednym z najtragiczniejszych wypadków z udziałem Polaków w ostatnim czasie.
12 Polaków zginęło na Węgrzech
Do tragedii doszło na autostradzie M3 w rejonie miejscowości Mezőkeresztes. Polskim autokarem podróżowało 59 osób. Pojazd zjechał z drogi i przewrócił się. W wyniku wypadku zginęło 12 polskich obywateli. Siedmioro poszkodowanych trafiło do szpitali w bardzo ciężkim stanie, a pozostali podróżni odnieśli lżejsze obrażenia.
Autokarem wracała do kraju pielgrzymka z Podkarpacia, która przebywała w Bośni i Hercegowinie.
Węgry zapewniają o pomocy dla Polaków
Po katastrofie rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja służb. Ranni zostali przewiezieni do węgierskich szpitali. Polscy dyplomaci pozostają w kontakcie z władzami Węgier i monitorują sytuację poszkodowanych.
Słowa Anity Orbán są kolejnym sygnałem ze strony władz w Budapeszcie, że Polska może liczyć na współpracę przy działaniach związanych z tragedią. Po polskiej stronie zwołano sztab kryzysowy. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul pozostaje w kontakcie z MSWiA, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz polskimi i węgierskimi służbami konsularnymi i ratunkowymi.
Władze pracują także nad ustaleniem tożsamości ofiar i kontaktem z ich rodzinami. Bliscy poszkodowanych mają otrzymać również wsparcie psychologiczne.