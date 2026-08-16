Poruszające słowa z Węgier po śmierci 12 Polaków. Anita Orbán zwróciła się do Sikorskiego

Po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech, w której zginęło 12 osób, Węgry natychmiast wyraziły solidarność i gotowość do pomocy.

Wicepremier Anita Orbán w poruszającym wpisie skierowała bezpośrednie kondolencje do ministra Sikorskiego i narodu polskiego, podkreślając gotowość Węgier do pełnego wsparcia.

Dowiedz się, jakie konkretne formy pomocy oferują Węgry i jak może to wpłynąć na wsparcie dla poszkodowanych.

Anita Orbán zwróciła się do Radosława Sikorskiego

Z Węgier płyną kondolencje po tragedii polskiego autokaru. Głos zabrała Anita Orbán, wicepremier i minister spraw zagranicznych Węgier. Funkcje te pełni w rządzie premiera Pétera Magyara.

W krótkim wpisie w mediach społecznościowych zwróciła się do szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego oraz całego polskiego społeczeństwa.

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„Najgłębsze kondolencje dla @sikorskiradek i dla narodu polskiego po tym tragicznym wypadku na Węgrzech. Nasze myśli są z ofiarami, ich rodzinami i rannymi. Węgry stoją u boku naszych polskich przyjaciół i udzielają wszelkiej możliwej pomocy i wsparcia” – napisała Anita Orbán.

My deepest condolences to @sikorskiradek and to the people of Poland following this tragic accident in Hungary. Our thoughts are with the victims, their families and the injured. Hungary stands with our Polish friends and is providing every possible assistance and support.— Anita Orban (@_OrbanAnita) August 16, 2026

Jej wpis pojawił się w czasie, gdy polskie i węgierskie służby prowadzą działania po jednym z najtragiczniejszych wypadków z udziałem Polaków w ostatnim czasie.

12 Polaków zginęło na Węgrzech

Do tragedii doszło na autostradzie M3 w rejonie miejscowości Mezőkeresztes. Polskim autokarem podróżowało 59 osób. Pojazd zjechał z drogi i przewrócił się. W wyniku wypadku zginęło 12 polskich obywateli. Siedmioro poszkodowanych trafiło do szpitali w bardzo ciężkim stanie, a pozostali podróżni odnieśli lżejsze obrażenia.

Autokarem wracała do kraju pielgrzymka z Podkarpacia, która przebywała w Bośni i Hercegowinie.

Węgry zapewniają o pomocy dla Polaków

Po katastrofie rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja służb. Ranni zostali przewiezieni do węgierskich szpitali. Polscy dyplomaci pozostają w kontakcie z władzami Węgier i monitorują sytuację poszkodowanych.

Słowa Anity Orbán są kolejnym sygnałem ze strony władz w Budapeszcie, że Polska może liczyć na współpracę przy działaniach związanych z tragedią. Po polskiej stronie zwołano sztab kryzysowy. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul pozostaje w kontakcie z MSWiA, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz polskimi i węgierskimi służbami konsularnymi i ratunkowymi.

Władze pracują także nad ustaleniem tożsamości ofiar i kontaktem z ich rodzinami. Bliscy poszkodowanych mają otrzymać również wsparcie psychologiczne.

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