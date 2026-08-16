Pilne! Zwołano sztab kryzysowy na Podkarpaciu. 59 Polaków jechało autokarem, 12 nie żyje

Dramatyczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech skłonił wojewodę podkarpacką do natychmiastowego zwołania sztabu kryzysowego.

Bilans tragedii jest wstrząsający: 12 Polaków zginęło, a siedmioro wciąż walczy o życie w węgierskich szpitalach.

Autokarem podróżowało 59 pielgrzymów z Podkarpacia, wracających z Bośni i Hercegowiny.

Dowiedz się, jakie konkretne działania podjęto i jakiej pomocy mogą oczekiwać rodziny poszkodowanych.

Sztab kryzysowy po wypadku na Węgrzech

W Rzeszowie zwołano sztab kryzysowy w związku z tragicznym wypadkiem polskiego autokaru na Węgrzech. Posiedzenie zostało wyznaczone na godz. 10. Uczestniczą w nim przedstawiciele policji, straży pożarnej oraz służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.

Sytuację koordynuje wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Jak przekazał Podkarpacki Urząd Wojewódzki, pozostaje ona w kontakcie z polskimi resortami oraz służbami działającymi po obu stronach granicy.

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„Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul pozostaje w kontakcie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz polskimi i węgierskimi służbami konsularnymi i ratunkowymi” – przekazano w komunikacie.

Na miejscu działa także polski konsul, który pozostaje w kontakcie z węgierskimi służbami.

12 Polaków nie żyje. Siedmioro w bardzo ciężkim stanie

Bilans tragedii jest dramatyczny. Autokarem podróżowało 59 polskich obywateli. 12 z nich poniosło śmierć. Siedmioro kolejnych poszkodowanych znajduje się w bardzo ciężkim stanie i przebywa w węgierskich szpitalach. Pozostałych 40 osób odniosło lekkie obrażenia. Ranni zostali przewiezieni m.in. do placówek w Egerze i Miskolcu.

Wojewoda informowała również, że trwa ustalanie tożsamości ofiar. Po zakończeniu tych czynności rodziny poszkodowanych mają otrzymać niezbędną pomoc, w tym wsparcie psychologiczne.

Autokar wracał z pielgrzymki

Pojazdem podróżowała pielgrzymka z Podkarpacia wracająca z Bośni i Hercegowiny.

Do wypadku doszło w nocy na autostradzie M3 w pobliżu miejscowości Mezőkeresztes. Autokar zmierzał w kierunku Nyíregyházy. Zjechał z drogi i przewrócił się.

Na miejscu natychmiast rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja ratunkowa. Poszkodowanych transportowano do szpitali, a służby zabezpieczały miejsce tragedii.

Trwa ustalanie przyczyn tragedii

Okoliczności wypadku badają węgierskie służby. Według dotychczasowych informacji autokar zjechał z jezdni. Dokładny przebieg wydarzeń ma zostać ustalony w toku prowadzonego postępowania.

Polskie służby pozostają w stałym kontakcie ze stroną węgierską. Kolejne informacje dotyczące ofiar, rannych i pomocy dla ich rodzin mają być przekazywane po ich potwierdzeniu.

Poniżej galeria zdjęć: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

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