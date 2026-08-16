Spór prezydenta z rządem na oczach żołnierzy. Wymiana ciosów pomimo ich święta

W Gdyni premier Donald Tusk ostrzegał, że Polska będzie bezpieczna tylko wtedy, gdy uniknie zdrady i politycznej nieodpowiedzialności, krytykując blokowanie programu SAFE.

W Warszawie prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że bezpieczeństwo Polski musi zależeć od polskich decyzji, a Wojsko Polskie „nie potrzebuje obcojęzycznych przymiotników”, nawiązując do hasła SAFE.

Szef MON Władysław Kosiniak‑Kamysz odpowiedział, że SAFE oznacza sojusze, armię, fabryki i Europę, podkreślając cztery filary bezpieczeństwa.

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W sobotę w Gdyni pokazano okręty Marynarki Wojennej – fregaty, korwety, niszczyciele min i jednostki ratownicze. Tamtejsze uroczystości rozpoczęło przemówienie premiera, który podkreślił, że chcemy uniknąć wojny, a uniknie wojny tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany. – Polska będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy w Polsce nie będzie zdrady, nie będzie skrajnej głupoty czy nieodpowiedzialności – powiedział Donald Tusk. Jako przykład uderzania w bezpieczeństwo wskazał blokowanie projektu SAFE wartości 180 mld zł. – Partie i politycy, którzy chcą wmówić Polakom, że naszym głównym problemem to jest Europa, że naszym wrogiem jest Ukraina, że Unia Europejska jest niepotrzebna, (...) zapominają o Rosji – mówił premier.

Nieco później w Warszawie rozpoczęła się największa defilada w historii, w której zaprezentowało się ok. 2 tys. żołnierzy i 300 sztuk sprzętu, w tym czołgi Leopard i Abrams, samoloty F-16, F-35, Eurofighter Typhoon oraz śmigłowce AW149 i Apache.

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Szef MON odpowiada prezydentowi

Wydarzenie rozpoczął prezydent. – Nie możemy zamknąć naszego bezpieczeństwa w sejfie, do którego klucze są w innych stolicach Europy – grzmiał Karol Nawrocki i zaznaczył, że „polskie siły zbrojne nie potrzebują obcojęzycznych przymiotników”. – Na sztandarach Wojska Polskiego przez wieki wypisane były słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna”, a nie SAFE – dodał prezydent.

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Po nim głos zabrał wicepremier i szef MON, tłumacząc, dlaczego święto jest obchodzone pod hasłem „Polska SAFE – Bezpieczna Polska”. – Odpowiem po polsku: S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa. Cztery filary, cztery wyrazy, nie na sprzedaż i nie do zastąpienia – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz (45 l.).

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