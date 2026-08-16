Nawrocki liderem całej prawicy? Ponad połowa Polaków mówi „tak”

Zaledwie rok po objęciu prezydentury, Karol Nawrocki staje się kluczową postacią w dyskusjach o przyszłości polskiej prawicy.

Najnowszy sondaż United Surveys wskazuje, że ponad połowa Polaków (54,4%) postrzega go jako potencjalnego lidera całego prawicowego obozu.

Odkryj, jak ten wynik zaskakująco mocno rezonuje wśród wyborców opozycji i co to oznacza dla układu sił politycznych.

Polacy ocenili polityczną przyszłość Nawrockiego

Pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego wystarczył, by pojawiły się pytania o jego dalszą rolę po prawej stronie sceny politycznej. Najnowszy sondaż pokazuje, że wielu wyborców widzi w nim potencjalnego lidera całego obozu.

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Na pytanie o to, czy Nawrocki ma odpowiednie predyspozycje, charyzmę i umiejętności, by w przyszłości stanąć na czele polskiej prawicy, pozytywnie odpowiedziało 54,4 proc. ankietowanych.

31,7 proc. badanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a kolejne 22,7 proc. – „raczej tak”.

Co trzeci badany jest przeciwnego zdania

Negatywnie możliwości Nawrockiego ocenia 28,8 proc. respondentów. 14,7 proc. wybrało odpowiedź „raczej nie”, a 14,1 proc. – „zdecydowanie nie”.

Spora grupa nie ma jeszcze wyrobionego zdania. Odpowiedź „nie wiem” lub jej odpowiednik wskazało 16,8 proc. badanych.

Wyborcy prawicy zdecydowanie za Nawrockim

Największe poparcie dla takiego scenariusza widać wśród wyborców ugrupowań opozycyjnych. W grupie obejmującej sympatyków PiS, obu Konfederacji i Razem aż 81 proc. badanych uważa, że Nawrocki mógłby zostać liderem całej prawicy.

57 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 24 proc. „raczej tak”. Przeciwnego zdania jest 13 proc. respondentów z tej grupy.

Podobny wynik odnotowano wśród wyborców obu Konfederacji. 77 proc. z nich pozytywnie ocenia przywódczy potencjał prezydenta. 52 proc. wskazało „zdecydowanie tak”, a 25 proc. „raczej tak”.

Wyborcy koalicji rządzącej bardziej sceptyczni

Zupełnie inaczej wyniki wyglądają wśród sympatyków obozu rządzącego. 53 proc. z nich uważa, że Nawrocki nie ma odpowiednich predyspozycji do objęcia roli lidera całej prawicy. 33 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”. Jednocześnie 28 proc. wyborców koalicji rządzącej dostrzega możliwość takiego scenariusza.

Wśród pozostałych wyborców 51 proc. ocenia polityczny potencjał Nawrockiego pozytywnie, 20 proc. negatywnie, a 29 proc. nie ma zdania. Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 7–9 sierpnia 2026 roku metodą CAWI i CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

Poniżej galeria zdjęć: Wzruszenia 15 sierpnia na spotkaniu z Karolem Nawrockim

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