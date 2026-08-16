Polski samolot specjalny leci na Węgry. Jest decyzja Donalda Tuska

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-16 12:46

Donald Tusk zdecydował o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego. Na pokładzie znajdą się przedstawiciele MSZ oraz służb medycznych. To reakcja na tragiczny wypadek autokaru, w którym zginęło 12 osób. Pięciu rannych jest w bezpośrednim zagrożeniu życia.

Premier Donald Tusk przemawia do mikrofonu na tle drzew. O pomocy dla ofiar wypadku na Węgrzech przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Kancelaria Premiera/ Materiały prasowe Donald Tusk
  • Po tragicznej katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech, w której zginęło 12 osób, Polska wzmacnia swoje działania pomocowe.
  • Premier Donald Tusk podjął decyzję o wysłaniu na Węgry specjalnego samolotu z przedstawicielami MSZ i służb medycznych, by nieść pomoc poszkodowanym.
  • Pięć osób wciąż walczy o życie. Sprawdź, jakie konkretne wsparcie otrzymają ranni i rodziny ofiar dzięki tej pilnej misji.

Tusk wysyła samolot na Węgry

Polska zwiększa pomoc po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Premier Donald Tusk poinformował w niedzielę o wysłaniu na miejsce specjalnego samolotu. Na Węgry mają polecieć przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz służb medycznych.

„Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili” - napisał Donald Tusk.

Wcześniej premier złożył kondolencje rodzinom i bliskim ofiar.

„12 osób straciło życie w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Składam najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Dziękujemy węgierskim służbom za akcję ratunkową” - przekazał.

Pięć osób w bezpośrednim zagrożeniu życia

Do katastrofy doszło w nocy na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób. Według informacji przekazanych przez MSZ 10 rannych jest w stanie ciężkim. W przypadku pięciu osób lekarze mówią o bezpośrednim zagrożeniu życia. Poszkodowani trafili do węgierskich szpitali.

Polskie służby konsularne pozostają w kontakcie z lokalnymi władzami i placówkami medycznymi.

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Ruszyły przesłuchania świadków

Nowe informacje dotyczą również wyjaśniania przyczyn katastrofy. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował po godz. 11, że węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban przekazała mu wiadomość o rozpoczęciu przesłuchań pierwszych świadków.

Polska prokuratura również wszczęła postępowanie. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

Specjalna infolinia dla rodzin

Ambasada RP w Budapeszcie uruchomiła numer przeznaczony dla bliskich osób poszkodowanych: +36 20 472 9502. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zaapelował, by z telefonu korzystały przede wszystkim rodziny ofiar i rannych.

„Apelujemy o odpowiedzialne korzystanie z tego numeru” - przekazał.

Jak zaznaczył, „konsul jest w stałym kontakcie z lokalnymi służbami oraz szpitalami”.

Poniżej galeria zdjęć: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

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DONALD TUSK