Polski samolot specjalny leci na Węgry. Jest decyzja Donalda Tuska

Po tragicznej katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech, w której zginęło 12 osób, Polska wzmacnia swoje działania pomocowe.

Premier Donald Tusk podjął decyzję o wysłaniu na Węgry specjalnego samolotu z przedstawicielami MSZ i służb medycznych, by nieść pomoc poszkodowanym.

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Tusk wysyła samolot na Węgry

Polska zwiększa pomoc po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Premier Donald Tusk poinformował w niedzielę o wysłaniu na miejsce specjalnego samolotu. Na Węgry mają polecieć przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz służb medycznych.

„Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili” - napisał Donald Tusk. Wcześniej premier złożył kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. „12 osób straciło życie w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Składam najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Dziękujemy węgierskim służbom za akcję ratunkową” - przekazał.

Podjąłem decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili.— Donald Tusk (@donaldtusk) August 16, 2026

Pięć osób w bezpośrednim zagrożeniu życia

Do katastrofy doszło w nocy na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób. Według informacji przekazanych przez MSZ 10 rannych jest w stanie ciężkim. W przypadku pięciu osób lekarze mówią o bezpośrednim zagrożeniu życia. Poszkodowani trafili do węgierskich szpitali.

Polskie służby konsularne pozostają w kontakcie z lokalnymi władzami i placówkami medycznymi.

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Ruszyły przesłuchania świadków

Nowe informacje dotyczą również wyjaśniania przyczyn katastrofy. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował po godz. 11, że węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban przekazała mu wiadomość o rozpoczęciu przesłuchań pierwszych świadków.

Polska prokuratura również wszczęła postępowanie. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

Specjalna infolinia dla rodzin

Ambasada RP w Budapeszcie uruchomiła numer przeznaczony dla bliskich osób poszkodowanych: +36 20 472 9502. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zaapelował, by z telefonu korzystały przede wszystkim rodziny ofiar i rannych.

„Apelujemy o odpowiedzialne korzystanie z tego numeru” - przekazał.

Jak zaznaczył, „konsul jest w stałym kontakcie z lokalnymi służbami oraz szpitalami”.

Poniżej galeria zdjęć: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

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