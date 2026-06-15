Nawrocki i Trump twarzą w twarz. Kamery nagrały ich rozmowę [WIDEO]

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem na gali UFC Freedom 250, co okazało się kluczowym momentem jego wizyty w USA.

Krótka, ale ważna rozmowa, zarejestrowana przez kamery, potwierdziła bezpośredni kontakt obu przywódców, mimo nieoficjalnej oprawy.

Dowiedz się, dlaczego to nieoczekiwane spotkanie, zorganizowane na osobiste zaproszenie, może mieć przełomowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski.

Wokół oktagonu trwało wielkie sportowe widowisko, ale dla polskich obserwatorów najważniejsze wydarzyło się poza klatką. Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem podczas gali UFC Freedom 250 w Waszyngtonie. Prezydenci przez chwilę rozmawiali wśród zgromadzonych gości. Moment ten został zarejestrowany na nagraniu.

Choć rozmowa była krótka i odbywała się w otoczeniu innych uczestników wydarzenia, jej znaczenie wykracza poza sportową oprawę wieczoru. Nawrocki przyjechał do Stanów Zjednoczonych na osobiste zaproszenie Trumpa, a przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego jeszcze przed wizytą zapowiadali bezpośredni kontakt obu przywódców.

Trump urządził show pod Białym Domem. Nawrocki oglądał wszystko [NAGRANIE]

Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Wszystko nagrały kamery

Na nagraniu widać Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa stojących obok siebie na terenie przygotowanym dla gości gali. Politycy witają się, po czym rozpoczynają krótką wymianę zdań. W pewnym momencie Trump kieruje uwagę bezpośrednio na prezydenta Polski.

Wokół nich znajdują się inni zaproszeni goście, członkowie ochrony oraz uczestnicy wydarzenia. Rozmowa nie miała więc charakteru oficjalnego spotkania przy stole negocjacyjnym, ale pokazała, że Nawrocki uzyskał bezpośredni dostęp do amerykańskiego przywódcy podczas jednego z najważniejszych wydarzeń organizowanych tego dnia w Waszyngtonie.

Treść wymienionych zdań nie jest słyszalna na nagraniu. Nie wiadomo zatem, jakie dokładnie kwestie poruszyli prezydenci. Sama obecność Nawrockiego w bezpośrednim otoczeniu Trumpa może być jednak istotna w kontekście rozmów dotyczących bezpieczeństwa Polski i przyszłości amerykańskiej obecności wojskowej w Europie.

Polityczny moment podczas wielkiego show Trumpa

Gala UFC Freedom 250 została zorganizowana na południowym trawniku Białego Domu. Wydarzenie połączono z obchodami 250-lecia Stanów Zjednoczonych oraz 80. urodzinami Donalda Trumpa, który od lat nie ukrywa swojej sympatii do mieszanych sztuk walki.

Amerykański prezydent pojawił się na wydarzeniu wspólnie z szefem UFC Daną White’em. Początkowi gali towarzyszyły wojskowa oprawa, hymn USA i przelot samolotów nad Waszyngtonem. Na trybunach zasiedli przedstawiciele amerykańskiej administracji, wojskowi, politycy, przedsiębiorcy oraz członkowie rodziny Trumpa.

Wśród gości znaleźli się między innymi pierwsza dama Melania Trump i szef koncernu Meta Mark Zuckerberg. Zaproszenie otrzymał również Karol Nawrocki, który podczas wizyty w USA uczestniczył wcześniej w mszy w polskim kościele w Silver Spring.

Nawrocki przyjechał do USA z politycznym celem

Obecność prezydenta Polski na gali od początku miała nie tylko wymiar towarzyski. Marcin Przydacz zapowiadał przed wylotem, że Nawrocki będzie miał możliwość kontaktu i rozmowy z Donaldem Trumpem. Jednym z kluczowych tematów pozostaje przyszłość amerykańskich wojsk w Polsce.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej ujawnił w Waszyngtonie, że polskie ambicje sięgają obecności nawet 15 tys. amerykańskich żołnierzy. Wariant minimum miałby zakładać 11 tys. wojskowych, czyli więcej niż dotychczas.

Nie wiadomo, czy właśnie ta sprawa pojawiła się podczas zarejestrowanej rozmowy prezydentów. Nagranie potwierdza jednak, że zapowiadany kontakt Nawrockiego z Trumpem rzeczywiście nastąpił. Dla Pałacu Prezydenckiego może być to jeden z najważniejszych obrazów całej wizyty.

Tysiące osób oglądały galę przy Białym Domu

Na południowym trawniku Białego Domu przygotowano miejsca dla około 4 tys. zaproszonych osób. Kolejne dziesiątki tysięcy widzów śledziły walki na telebimach ustawionych w okolicy parku Ellipse.

Podczas gali rozegrano siedem pojedynków. W walce wieczoru Justin Gaethje pokonał Ilię Topurię i zdobył niekwestionowany tytuł mistrza UFC w wadze lekkiej.

Sportowy wynik zszedł jednak w Polsce na dalszy plan. Największe zainteresowanie wzbudziło nagranie, na którym Karol Nawrocki i Donald Trump rozmawiają twarzą w twarz na terenie Białego Domu.

Poniżej galeria zdjęć: Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w mszy w polskim kościele w Silver Spring w stanie Maryland

O tej gali w USA pisze cały Świat! Polskę oczywiście reprezentował nasz Prezydent, Karol Nawrocki 🇵🇱💪 pic.twitter.com/IH3DEx7JO8— #Nawrocki2025 (@Nawrocki25) June 15, 2026

26

Express Biedrzyckiej - wstęp Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.