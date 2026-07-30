Poruszające sceny z Nawrockim. Tak potraktował uczestniczkę Powstania Warszawskiego

Za kilka dni przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, dlatego też prezydent Karol Nawrocki spotkał się z bohaterami tamtych wydarzeń w Parku Wolności. Prezydent wręczył ordery i odznaczenia uczestnikom Powstania Warszawskiego oraz osobom, które swoim zaangażowaniem pielęgnują pamięci o Powstaniu z 1944 r.

Podczas spotkania z powstańcami Karol Nawrocki zaznaczył, że cała narodowa wspólnota każdego dnia podejmuje decyzje i odpowiada na pytania „co będzie naszym pomnikiem egzystencji”. - Pomnikiem egzystencji wspólnoty narodowej i Rzeczpospolitej, żywym pomnikiem narodowej egzystencji jesteście dzisiaj wy, powstańcy warszawscy – mówił Nawrocki do powstańców. Dodał, że są oni dla Polski zwierciadłem, „w którym możemy się przyglądać i zrozumieć też, (…) jak bardzo Polacy kochają wolność”. Jak podkreślił, nie ma takiego odznaczenia, które byłoby wyrazem pełnej wdzięczności wobec walczących o wolność Polski.

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- Zawsze kiedy mogę choć chwilę pobyć z Powstańcami Warszawskimi, z żołnierzami Armii Krajowej, innych ugrupowań, to moje serce głęboko się raduje. Państwo są bowiem mądrością współczesnej Polski - podkreślił.

Podczas uroczystości głos zabrał też prezes Związku Powstańców Warszawskich Janusz Maksymowicz. - W założeniu Powstanie Warszawskie miało trwać trzech do pięciu dni, a trwało 63 dni. Warszawa poniosła niezwykle wysoką cenę za Powstanie Warszawskie, miasto legło w gruzach, przelano morze krwi, śmierć dotknęła każdą rodzinę - zauważył Maksymowicz. Przypomniał, że po upadku powstania władze niemieckie zorganizowały tzw. Sonderkommanda, które z miotaczami ognia i materiałami wybuchowymi przystąpiły do ostatecznego zniszczenia miasta i przeobrażenia go w ruinę.

- W założeniu władz niemieckich Warszawa miała zniknąć z mapy Europy. Warszawa legła w gruzach. Ale nie spełniła się dyrektywa Adolfa Hitlera, żeby Warszawa zniknęła z mapy Europy. Warszawa po tych zniszczeniach wojennych została nie tylko odbudowana, ale i rozbudowana dzięki pracy wielu pokoleń Polaków - mówił prezes Związku Powstańców Warszawskich.

Podczas czwartkowych uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom powstania oraz osobom pielęgnującym pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944 r. Szczególnie jedno ze zdjęć wykonanych w czasie uroczystości porusza, przedstawia ono prezydenta Nawrockiego, który klęka przed jedną z uczestniczek Powstania Warszawskiego - Irenie Krajewskiej pseudonim "Lala", podczas wręczenia jej odznaczenia.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali: Danuta Filipek ps. „Lala”, sanitariuszka i łączniczka w szpitalu polowym Grupy „Kampinos” oraz Alina Mazurkiewicz ps. „Myszka”, „Dorota”, łączniczka i patrolowa w Okręgowej Składnicy Meldunkowej Nr 1 w Śródmieściu.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowany został Ryszard Kniaź ps. „Janusz”, żołnierz Oddziału Wojskowej Służby Ochrony Państwa na terenie Obwodu V Mokotów Okręgu Warszawa AK. Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości odznaczona została Irena Krajewski ps. „Lala”, łączniczka w 111 batalionie „Dzik”. Prezydent Nawrocki wręczył ponadto 20 odznaczeń za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski.

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