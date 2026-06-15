Trump urządził show pod Białym Domem. Nawrocki oglądał wszystko [NAGRANIE]

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-06-15 7:41

Donald Trump rozpoczął świętowanie 80. urodzin w widowiskowym stylu. Prezydent USA pojawił się na gali UFC Freedom 250 zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu. U jego boku szedł szef UFC Dana White, a wśród zaproszonych gości znalazł się prezydent Karol Nawrocki. Nagrania z wejścia gospodarza obiegły sieć.

Donald Trump
Autor: Mark Schiefelbein/ Associated Press Donald Trump
  • Polski prezydent znalazł się w centrum uwagi amerykańskich mediów, gdy Associated Press zauważyła go na prestiżowej gali w Białym Domu.
  • Agencja AP nie tylko opublikowała jego zdjęcie, ale też przypomniała o zaskakującej przeszłości Karola Nawrockiego jako amatorskiego boksera.
  • Dowiedz się, dlaczego obecność polskiego przywódcy na tak ekskluzywnym wydarzeniu z okazji urodzin Donalda Trumpa wywołała tak duże zainteresowanie.

Donald Trump i Dana White wyszli razem

Gala UFC Freedom 250 była jednym z głównych punktów obchodów 80. urodzin Donalda Trumpa, a także częścią uroczystości związanych z 250. rocznicą niepodległości Stanów Zjednoczonych. Pierwsze walki rozpoczęły się z opóźnieniem. Organizatorzy obawiali się opadów deszczu i burz nad Waszyngtonem.

Największą uwagę przyciągnęło jednak wejście prezydenta USA. Donald Trump wyszedł z Gabinetu Owalnego razem z szefem UFC Daną White’em. Obaj przeszli następnie na balkon Błękitnego Pokoju, z którego mogli zobaczyć oktagon oraz zgromadzoną na terenie Białego Domu publiczność.

Trump przywitał tłum, a nad miejscem wydarzenia przeleciały wojskowe samoloty. W oktagonie pojawili się żołnierze z amerykańskimi flagami, po czym odegrano hymn Stanów Zjednoczonych. Prezydentowi złożono również życzenia urodzinowe.

Karol Nawrocki na gali w Białym Domu

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Wśród zaproszonych znalazło się wielu przedstawicieli administracji Donalda Trumpa, polityków, przedsiębiorców i ludzi sportu. Do Białego Domu przybył również prezydent Karol Nawrocki, który przebywał z wizytą w Stanach Zjednoczonych.

Amerykańskie media odnotowały pojawienie się polskiego prezydenta jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia. Nawrocki był jednym z zagranicznych przywódców obecnych podczas historycznej gali na terenie siedziby prezydenta USA.

Próbowali zablokować galę UFC

Organizacja wydarzenia od początku wywoływała kontrowersje. Public Integrity Project, działając w imieniu dwojga mieszkańców Wirginii, próbował doprowadzić do zablokowania gali. Autorzy pozwu przekonywali, że przestrzeń Białego Domu i pobliskich terenów publicznych została wykorzystana do organizacji komercyjnego widowiska.

Federalny sędzia nie zgodził się jednak na wstrzymanie imprezy. Dzięki tej decyzji gala odbyła się zgodnie z planem, choć jej rozpoczęcie przesunięto z powodu niesprzyjającej pogody.

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KAROL NAWROCKI
DONALD TRUMP