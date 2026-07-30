PiS przechodzi największy od lat kryzys polityczny po rozłamie wywołanym przez Mateusza Morawieckiego, który założył nowy klub parlamentarny.

Na Nowogrodzkiej trwa kluczowa narada pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego, mająca na celu konsolidację partii i wypracowanie strategii po odejściu ponad 40 posłów.

Czy to początek końca PiS? Dowiedz się, jakie decyzje zapadną podczas tego spotkania i co oznaczają dla przyszłości polskiej prawicy!

W warszawskiej siedzibie PiS trwa spotkanie kierownictwa i parlamentarzystów ugrupowania. Fotoreporterzy obserwują przyjazdy kolejnych polityków na Nowogrodzką. Wśród osób, które pojawiły się na miejscu, jest m.in. Jacek Sasin, a do siedziby partii docierają także inni posłowie i senatorowie.

Dzisiejsze posiedzenie odbywa się w wyjątkowo trudnym momencie dla partii. Zaledwie dzień wcześniej środowisko skupione wokół Mateusza Morawieckiego ogłosiło powstanie klubu parlamentarnego Rozwój Plus, co oznacza największy od lat rozłam w obozie Prawa i Sprawiedliwości.

Kaczyński ma pokazać jedność PiS

Według wcześniejszych ustaleń Wirtualnej Polski głównym celem spotkania jest konsolidacja ugrupowania po ostatnich wydarzeniach. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Jarosław Kaczyński ma przekonywać parlamentarzystów do zachowania jedności i skoncentrowania się na dalszej działalności partii.

Rozmowy mają dotyczyć także strategii politycznej na najbliższe miesiące oraz odpowiedzi na działania środowiska byłego premiera.

Morawiecki stworzył własny klub

Bezpośrednim tłem narady jest decyzja Mateusza Morawieckiego o powołaniu klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Były premier poinformował, że tworzy go ponad 40 posłów i senatorów związanych z jego stowarzyszeniem.

Równolegle w PiS trwa procedura dotycząca parlamentarzystów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń związanych z przynależnością do stowarzyszeń o charakterze politycznym. Sprawę prowadzi rzecznik dyscypliny partyjnej Karol Karski.

Bochenek: trwają rozmowy o nowych sojuszach

Jeszcze przed rozpoczęciem narady rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że Jarosław Kaczyński prowadzi rozmowy z liderami różnych środowisk patriotycznych. Jak zapowiedział, w najbliższych miesiącach partia ma przedstawiać kolejne porozumienia polityczne.

Bochenek ocenił jednocześnie, że decyzja Mateusza Morawieckiego o utworzeniu odrębnego klubu parlamentarnego była szkodliwa dla całego obozu prawicy. Według niego celem obecnych działań kierownictwa jest odbudowa jedności oraz przygotowanie ugrupowania do kolejnych politycznych wyzwań.

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