Moskwa przyglądała się polskim zbrojeniom. Rosyjskie media szeroko o defiladzie w Warszawie

Polska defilada z okazji Święta Wojska Polskiego przyciągnęła uwagę rosyjskich mediów, które podkreślały jej bezprecedensową skalę i prezentowany nowoczesny sprzęt.

Rosyjskie agencje szczegółowo opisywały F-35, Abramsy i HIMARS-y, a ekspertka PISM dostrzegła w ich relacjach „nuty szacunku” dla modernizacji polskiej armii.

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Rosyjskie media patrzą na defiladę w Warszawie

Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego nie przeszła bez echa w Rosji. Tamtejsze media szeroko relacjonowały wydarzenia w Warszawie, zwracając uwagę przede wszystkim na rozmach uroczystości oraz sprzęt pokazany na Wisłostradzie.

Agencja TASS pisała o „największej w historii kraju” paradzie wojskowej. Według jej relacji w wydarzeniu uczestniczyło około 1,8 tys. żołnierzy, ponad 300 pojazdów oraz około 60 statków powietrznych. Rosyjska agencja odnotowała także obecność wojsk sojuszniczych oraz pokaz samolotów F-35.

Podobnie wydarzenie przedstawiły media powołujące się na RIA Nowosti. Gazeta.ru pisała o „bezprecedensowej pod względem skali” defiladzie, wymieniając m.in. czołgi Abrams, Leopard i K2, wyrzutnie HIMARS, systemy Patriot oraz F-35A Husarz. Zwrócono również uwagę na udział żołnierzy m.in. z USA, Francji, Kanady, Litwy, Estonii, Szwecji, Rumunii i Australii.

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Sama skala wydarzenia nie została jednak wymyślona przez rosyjskie media. Jeszcze przed 15 sierpnia polskie Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiadało, że będzie to największa defilada Wojska Polskiego w historii. MON informowało o ponad 300 jednostkach sprzętu Wojsk Lądowych, ponad 60 statkach powietrznych oraz ponad 20 okrętach uczestniczących w paradzie morskiej w Gdyni.

„Słychać nuty szacunku”

Na sposób, w jaki wydarzenie pokazują rosyjskie media, zwróciła uwagę Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jak wskazała, temat polskiego wojska przez dwa dni pojawiał się w głównym wydaniu wiadomości telewizji Rossija-1.

„Oczywiście rosyjska propaganda wplata wątki sporów ukraińsko-polskich, ale nie można nie odnieść wrażenia, że w informowaniu o sprzęcie i zmianach w polskiej armii słychać nuty szacunku” – napisała Dyner.

I rzeczywiście część rosyjskich publikacji mocno koncentruje się nie tylko na samym przemarszu, ale na tempie zbrojeń Polski.

„Kommersant” jeszcze przed defiladą pisał o wydarzeniu jako pokazie rosnących zdolności bojowych polskiej armii. Dziennik oceniał, że Warszawa chce w ten sposób zademonstrować swoją siłę zarówno Rosji, jak i partnerom w Unii Europejskiej. Szczegółowo opisywał Abramsy, Leopardy, HIMARS-y, Patrioty, Kraby i Rosomaki, a F-35A określił jako najważniejszą nowość tegorocznego pokazu.

Rosyjski dziennik poświęcił też sporo miejsca wydatkom na obronność i modernizacji Wojska Polskiego. W jego interpretacji defilada miała być nie tylko uroczystością, ale też pokazem konsekwencji, z jaką Warszawa wzmacnia wschodnią flankę NATO.

Rosjanie wyciągają wątek Ukrainy

Jednocześnie w rosyjskich relacjach bardzo szybko pojawił się temat Ukrainy. RBC jeszcze przed uroczystościami informowało, że przedstawiciele ukraińskich władz nie otrzymali zaproszenia na warszawską defiladę. Podobne materiały publikowały m.in. rosyjska „Gazeta” i „Rossijskaja Gazieta”.

Rosyjskie media łączyły tę sprawę z pogorszeniem relacji Warszawy i Kijowa oraz sporami historycznymi. Ten właśnie element jest mocno eksponowany obok relacji dotyczących polskiego sprzętu i armii.

W praktyce rosyjski przekaz biegnie więc dwoma torami. Z jednej strony pokazuje skalę polskich zbrojeń i szczegółowo opisuje sprzęt prezentowany w Warszawie. Z drugiej wykorzystuje defiladę do podkreślania napięć między Polską a Ukrainą. Tę mieszankę informacji wojskowych i propagandowego kontekstu dostrzegła również ekspertka PISM.

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