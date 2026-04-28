Ostre starcie na szczycie. Prezydent uderza w premiera po głośnym wywiadzie

Dariusz Brzostek
PAP
2026-04-28 18:34

Iskrzy na najwyższych szczeblach władzy. Prezydent Karol Nawrocki nie gryzł się w język i ostro skrytykował premiera Donalda Tuska. Poszło o głośny wywiad dla „Financial Times”, który wywołał spore poruszenie na świecie.

Karol Nawrocki, Donald Tusk

„Szkodliwe i niepotrzebne”

Prezydent jasno ocenił słowa szefa rządu: „To było szkodliwe dla Polski”.

Chodzi o wypowiedź premiera dotyczącą NATO i słynnego artykułu 5., czyli zasady „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Tusk przyznał, że ma wątpliwości, czy w praktyce sojusz zadziała tak, jak zapisano w traktatach.

Prezydent uspokaja: „Nie ma powodów do paniki”

Karol Nawrocki nie kryje oburzenia. Jako zwierzchnik sił zbrojnych podkreślił, że nie ma informacji o zagrożeniu wojną w najbliższych miesiącach.

Straszenie Polaków w takiej sytuacji jest nieodpowiedzialne” – mówił.

Dodał też, że słowa premiera zaskoczyły nawet wojskowych.

Spór o USA i bezpieczeństwo

Najmocniejsze zarzuty padły w kontekście relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent uznał, że podważanie roli USA jako sojusznika to „niemądre i niebezpieczne” działanie.

Jego zdaniem takie wypowiedzi mogą zaszkodzić relacjom międzynarodowym Polski i wprowadzać niepotrzebny chaos.

Polityka czy bezpieczeństwo?

Na koniec padło mocne ostrzeżenie: nie wolno wykorzystywać spraw bezpieczeństwa do politycznych sporów.

Tymczasem emocje rosną, a Polacy zostają z pytaniem: czy to tylko kolejna polityczna przepychanka, czy napięcie między najważniejszymi osobami w państwie właśnie osiągnęło nowy poziom.

