Tusk bije na alarm, musimy być gotowi! „Rosjanie przygotowują się do agresywnych kroków!”

Premier Tusk alarmuje: Rosja przygotowuje się do agresywnych działań, a sytuacja jest poważniejsza, niż się wydaje.

Istnieją konkretne sygnały wskazujące na logistyczne przygotowania Moskwy do prowokacji lub agresji.

Tusk wzywa Zachód do natychmiastowej reakcji i podkreśla, że Europa musi być gotowa na najgorsze scenariusze.

Dowiedz się, co dokładnie oznacza to zagrożenie dla Europy i jak Tusk planuje mu przeciwdziałać.

Rosjanie przygotowują się do agresywnych kroków

Donald Tusk nie pozostawił złudzeń. Jak podkreślił, istnieją konkretne sygnały wskazujące na intensywne działania Moskwy. Premier zaznaczył, że Rosjanie przygotowują się logistycznie albo do prowokacji, albo do bardziej agresywnych kroków.

– Nie możemy stracić na pewno ani jednego dnia. I jest wiele znaków, tak bym powiedział, na niebie i na ziemi i to nie jest jakaś głęboka tajemnica, że Rosjanie logistycznie też przygotowują się albo do prowokacji, albo do jakichś agresywnych kroków – stwierdził Donald Tusk.

Premier zwrócił uwagę, że szczególnie narażone są państwa bałtyckie, które znajdują się na pierwszej linii potencjalnego zagrożenia. Jednocześnie podkreślił znaczenie NATO i artykułu 5, czyli zasady wspólnej obrony.

– Bardzo bym chciał, żeby NATO jako całość, żebyśmy byli gotowi na odpowiedź, jakiej będzie wymagała sytuacja – mówił.

„Nie możemy być zaskoczeni”

Tusk zaznaczył, że zagrożenie może pojawić się szybciej, niż się wydaje. Nie wykluczył, że kluczowe wydarzenia mogą rozegrać się już w najbliższych miesiącach.

– Dlatego mówię o tej krótkiej perspektywie, bo nie możemy być zaskoczeni. Daj Boże, że to się nigdy nie zdarzy, a jeśli, to daj Boże jak najpóźniej. Ale nie mamy żadnej gwarancji, że to się nie zdarzy za kilka miesięcy – ostrzegł premier.

Wstrząsnąć żyjącymi w złudzeniach

W dalszej części swojego wystąpienia Donald Tusk jeszcze mocniej zaostrzył ton. Jego słowa to wyraźny sygnał, że zagrożenie nie jest hipotetyczne, a wiedza o przygotowaniach Rosji opiera się na konkretnych danych.

– Chcę wstrząsnąć tymi wszystkimi, którzy chcą żyć w złudzeniach, iluzjach. Rosja przygotowuje się do kolejnych aktów agresji. My to wiemy, nam się to nie wydaje, tylko my to wiemy – podkreślił.

Premier zaznaczył, że same deklaracje i traktaty nie wystarczą. Kluczowe są konkretne działania wzmacniające bezpieczeństwo.

– My nie możemy poprzestać wyłącznie na deklaracjach, gwarancjach, traktatach. My musimy mieć praktyczne decyzje, które dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa naszej granicy i one siłą rzeczy muszą być także decyzjami europejskimi. Nie w konfrontacji z NATO, broń Boże – dodał.

Alarm dla Europy

Słowa premiera wpisują się w coraz bardziej napiętą sytuację bezpieczeństwa w regionie. W jego ocenie konieczna jest pełna mobilizacja zarówno struktur europejskich, jak i sojuszniczych. Przekaz z Cypru jest jednoznaczny: czas ostrzeżeń się kończy, a kluczowe będą konkretne decyzje i gotowość do działania. Europa musi być gotowa na najgorsze scenariusze, aby uniknąć zaskoczenia.

Poniżej galeria zdjęć: Premier Donald Tusk podczas Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej w Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy" w Warszawie

Express Biedrzyckiej - Aleksandra Leo