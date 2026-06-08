PILNE! Lewica ma kandydatkę na prezydenta Krakowa. To Daria Gosek-Popiołek

Daria Gosek-Popiołek kandydatką Lewicy w Krakowie

Lewica oficjalnie odsłoniła karty w Krakowie. Kandydatką ugrupowania w wyborach na prezydenta miasta została Daria Gosek-Popiołek. To nazwisko od kilku dni pojawiało się w politycznych spekulacjach, ale dopiero teraz partia potwierdziła swój wybór.

Dla Lewicy to ważny ruch na starcie kampanii. Kraków jest jednym z najważniejszych miast w Polsce, a wybory prezydenckie będą obserwowane daleko poza Małopolską. Stawką jest nie tylko fotel prezydenta miasta, ale też polityczna odpowiedź na pytanie, kto najlepiej odczyta nastroje mieszkańców po ostatnich miesiącach napięć i sporów wokół krakowskiego samorządu.

Lewica stawia na posłankę z Krakowa

Daria Gosek-Popiołek jest posłanką Lewicy i jedną z bardziej rozpoznawalnych osób tego środowiska w Krakowie. W swojej działalności często zabiera głos w sprawach miejskich, społecznych i ekologicznych. Teraz ma przekonać mieszkańców, że Lewica nie chce być tylko tłem dla większych politycznych bloków, ale ma własny pomysł na miasto.

Jej kandydatura może być próbą zawalczenia o wyborców, dla których ważne są mieszkania, komunikacja publiczna, zieleń, jakość usług miejskich i bardziej społeczny sposób zarządzania Krakowem. Właśnie wokół tych tematów Lewica najpewniej będzie budować swoją kampanię.

Kraków wchodzi w gorącą kampanię

Ogłoszenie kandydatury Darii Gosek-Popiołek oznacza, że polityczna rywalizacja w Krakowie przyspiesza. Partie zaczynają układać swoje strategie, a mieszkańcy będą musieli zdecydować, komu powierzyć miasto w trudnym momencie.

Lewica liczy, że własna kandydatka pozwoli jej wyjść poza rolę koalicjanta i powalczyć o samodzielny wynik. Gosek-Popiołek będzie jednak musiała zmierzyć się nie tylko z kandydatami innych ugrupowań, lecz także z pytaniem, czy lewicowa opowieść o Krakowie trafi do wyborców szerzej niż do stałego elektoratu partii.

Daria Gosek-Popiołek: Kraków to nie test przed 2027 rokiem

Daria Gosek-Popiołek w swoim wystąpieniu od razu próbowała ustawić kampanię nie jako partyjne starcie, ale rozmowę o przyszłości miasta. Podkreślała, że dla wielu ugrupowań wybory w Krakowie mogą być tylko elementem większej, ogólnopolskiej rozgrywki. Sama przekonywała jednak, że dla mieszkańców stawka jest dużo bardziej konkretna.

– Wiem, że wielu mieszkańców patrzy dziś z niepokojem nie tylko na to, co wydarzyło się w magistracie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Nie tylko na to, jak wyglądała ta kampania okołoreferendalna, ale przede wszystkim patrzy z niepokojem na przyszłość Krakowa – mówiła kandydatka Lewicy.

Jak dodała, krakowskie wybory nie powinny być traktowane jak polityczna próba generalna przed kolejną kampanią parlamentarną.

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– Dla wielu środowisk politycznych nasze wybory to tylko kolejny rozdział ogólnopolskiej bitwy politycznej. To test przed wyborami parlamentarnymi. To próba budowania swojej rozpoznawalności. Ale Kraków dla nas, mieszkańców, to coś więcej niż test przed 2027 rokiem – podkreśliła Gosek-Popiołek.

„Kraków nie może dłużej czekać”

Posłanka mówiła też o sprawach, które wymagają od nowego prezydenta konkretnych odpowiedzi już na starcie. Wymieniła deficyt budżetowy, planowane inwestycje, komunikację miejską, ceny biletów, mieszkania, koszty życia, patodeweloperkę, turystykę i najem krótkoterminowy.

– Jak poradzić sobie z deficytem budżetowym i planowanymi inwestycjami? Jak rozwinąć system komunikacji zbiorowej i co z cenami biletów? Co z drogimi mieszkaniami, rosnącymi kosztami życia, co z patodeweloperką, masową turystyką, niekontrolowanym rynkiem najmu krótkoterminowego? Co z zielenią? – wyliczała.

Gosek-Popiołek przekonywała, że te tematy nie mogą czekać na spokojniejszy moment polityczny.

– Na te wszystkie pytania nowy prezydent musi mieć gotowe odpowiedzi, bo Kraków nie może dłużej czekać – powiedziała.

W ten sposób kandydatka Lewicy jasno pokazała, wokół czego będzie chciała budować kampanię. Nie zaczęła od partyjnych haseł ani personalnych ataków, tylko od katalogu codziennych problemów mieszkańców. Dla Lewicy to naturalny kierunek: mieszkania, komunikacja, zieleń i jakość życia mają być osią jej opowieści o mieście.

„Potrzebujemy spokoju i współpracy”

W wystąpieniu Darii Gosek-Popiołek mocno wybrzmiał też wątek stylu rządzenia Krakowem. Kandydatka Lewicy mówiła, że miasto potrzebuje osoby, która będzie umiała działać szybko, ale jednocześnie nie będzie prowadzić polityki w permanentnym konflikcie.

– Nasze miasto potrzebuje dobrego gospodarza, który będzie potrafił działać szybko i zdecydowanie i który będzie potrafił współpracować przede wszystkim z mieszkańcami, ale również z radą miasta, bo to przez nią będą przechodzić wszystkie najważniejsze dla Krakowa decyzje. Potrzebujemy spokoju i współpracy – powiedziała.

Osobisty wątek kandydatki Lewicy

Gosek-Popiołek odwołała się również do własnej historii związanej z Krakowem. Mówiła, że choć nie każdy mieszkaniec musi być w mieście od urodzenia, to o więzi z Krakowem decyduje życie, praca, rodzina i codzienne doświadczenie.

– Nieważne, czy przyjeżdżamy do innego miasta, nieważne, czy się w nim urodziliśmy. I wiem, że wybór Krakowa był dla mnie najlepszą możliwą decyzją, jaką mogłam podjąć. Spędziłam tutaj całe swoje dorosłe życie. Tutaj zakochałam się, założyłam rodzinę. Mam dwie cudowne córki – mówiła.

„Życie Krakowa toczy się na osiedlach”

Daria Gosek-Popiołek zwracała uwagę, że problemy miasta najlepiej widać nie w centrum, ale w miejscach, gdzie na co dzień żyją mieszkańcy. Mówiła o osiedlach, nowych blokach i dzielnicach, które przez lata rozrastały się szybciej, niż nadążała za nimi infrastruktura. To właśnie tam coraz częściej pojawia się poczucie frustracji i przekonanie, że potrzeby mieszkańców schodzą na dalszy plan.

– A przecież życie Krakowa nie toczy się na rynku. Ono toczy się na osiedlach, na Azorach, na Podwawelskim, na Kurdwanowie, tam gdzie mieszkają setki tysięcy ludzi, na nowych blokowiskach, które powstawały szybciej niż infrastruktura, która powinna je obsługiwać. Tam rośnie frustracja i poczucie, że miasto przestaje być projektowane dla ludzi, a zaczyna być produktem – mówiła kandydatka Lewicy.

Na zakończenie Gosek-Popiołek zwróciła uwagę na problem, który jej zdaniem coraz mocniej daje o sobie znać w Krakowie – spadające zaufanie mieszkańców do samorządu. Mówiła, że wiele osób ma dziś poczucie, iż miasto nie działa już wspólnie z nimi, a zamiast tego zostawia ich samych z codziennymi problemami i skutkami odkładanych decyzji.

– Zaczynamy żyć nie w mieście i nie dla miasta, ale pomimo miasta. I w tej rzeczywistości samorząd, który miał być najbliżej ludzi, zaczyna być odległy. Zamiast wyznaczać kierunki, reaguje. Zamiast planować, zarządza kryzysami. Zamiast rozwiązywać problemy, odsuwa je w czasie, a my tego czasu już nie mamy – podkreśliła. – A przecież życie Krakowa nie toczy się na rynku. Ono toczy się na osiedlach, na Azorach, na Podwawelskim, na Kurdwanowie, tam gdzie mieszkają setki tysięcy ludzi, na nowych blokowiskach, które powstawały szybciej niż infrastruktura, która powinna je obsługiwać. Tam rośnie frustracja i poczucie, że miasto przestaje być projektowane dla ludzi, a zaczyna być produktem – mówiła kandydatka Lewicy.

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Express Biedrzyckiej - DR ANDRZEJ BYRT, były ambasador RP we Francji i w Niemczech Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.