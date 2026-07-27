Ziobro reaguje na wniosek o ekstradycję! Dobitne słowa

Prokuratura Krajowa złożyła do Stanów Zjednoczonych wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Zbigniew Ziobro ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, gdzie prokuratura zarzuca mu popełnienie łącznie 26 przestępstw, co stanowi podstawę wniosku ekstradycyjnego.

Zbigniew Ziobro, przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych, określił działania śledczych jako polityczną zemstę, a wcześniej Węgry cofnęły mu ochronę międzynarodową i unieważniły dokumenty podróży.

Były minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, publicznie odniósł się do wniosku o jego ekstradycję. Na antenie Telewizji Republika przekonywał, że działania wobec niego mają charakter polityczny.

- Krótko mówiąc, mamy do czynienia z polityczną zemstą i rewanżem za moją skuteczną walkę ze złodziejstwem i przestępczością najbliższego otoczenia Donalda Tuska - stwierdził. - Giertych, Nowak i wiele innych gwiazd [...] uwikłanych w korupcję, których postępowania nadzorowałem, są powodem do odwetu - dodał.

Zdaniem Ziobry, celem tych działań jest także osłabienie opozycji i odwrócenie uwagi społeczeństwa.

- Plus oczywiście niszczenie opozycji i spektakl, który ma odsuwać uwagę Polaków od cen benzyny i wielu innych, w ogromnej większości niespełnionych obietnic Donalda Tuska. Taka jest geneza tego wniosku - przekazał. - Będę twardo walczył z bezprawiem, polityczną zemstą Donalda Tuska". Wyraził przy tym wiarę w amerykański system prawny: "Jestem przekonany, że Stany Zjednoczone są państwem prawa - zaznaczył.

Wniosek o ekstradycję

Wniosek o ekstradycję został złożony po uprawomocnieniu się sądowej decyzji o tymczasowym aresztowaniu polityka PiS. Dotyczy on 19 z 26 zarzutów, które zostały opisane w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów. Do dokumentacji ekstradycyjnej dołączono szereg kluczowych materiałów, w tym prawomocne postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, postanowienie o przedstawieniu zarzutów, list gończy, a także informacje i dowody uzasadniające prowadzenie postępowania karnego przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. Prokurator Anna Adamiak wyjaśniła zasady funkcjonowania postępowania ekstradycyjnego.

- Żaden sąd, niezależnie od tego, w jakim państwie, nie dokonuje oceny sprawstwa i winy osoby, której wniosek dotyczy. Ma tylko ocenić, czy wydanie tej osoby w postępowaniu ekstradycyjnym w świetle regulacji umownych, a także prawa wewnętrznego jest prawnie dopuszczalne. To jest rola sądu - mówiła. - Decyzja o wydaniu to jest decyzja państwa, więc tutaj inne okoliczności mogą mieć również znaczenie - dodała.

Polska prokuratura w tym postępowaniu przed właściwym sądem federalnym będzie reprezentowana przez wyznaczonego prokuratora z Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Sytuacja Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej opuścił Węgry wraz z żoną po wyborach parlamentarnych, w których przegrał Viktor Orbán. Na początku lipca minister spraw zagranicznych Radoski Sikorski informował, że otrzymał potwierdzenie z Budapesztu, iż Węgry cofnęły ochronę międzynarodową Zbigniewowi Ziobrze i jego współpracownikom, a także unieważniły ich dokumenty podróży.

Były minister ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu łącznie 26 przestępstw, w tym wydawanie podwładnym poleceń łamania prawa w celu zapewnienia dotacji wybranym podmiotom, ingerencję w przygotowanie ofert konkursowych oraz dopuszczanie do przyznawania środków podmiotom nieuprawnionym.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Zbigniew Ziobro:

39

Sonda Czy Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski i stawić się przed organami ścigania? Tak, powinien wyjaśnić sprawę w kraju Nie, jeśli uważa, że postępowanie jest polityczne Trudno powiedzieć