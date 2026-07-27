Z tej strony ciosu Jarosław Kaczyński się nie spodziewał! Dwóch zaufanych polityków nie spełniło jego polecenia!

We wtorek odbędzie się Komitet Polityczny PiS w sprawie wszystkich polityków, którzy nie podpisali oświadczeń o przynależności do Prawa i Sprawiedliwości. Był to wymóg zarządzony przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego w związku z działalnością Stowarzyszenia Rozwój Plus, za którym stoi Mateusz Morawiecki. Według zapowiedzi władz ugrupowania, każdy członek partii, który nie złożył wspomnianego oświadczenia zostanie usunięty z jego szeregów.

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Naturalną koleją rzeczy pojawia się więc pytanie, co z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem, którzy mieli tego nie zrobić (WP przekonuje, że potwierdziło tę informację na Nowogrodzkiej). - Będzie zaskoczenie, bo jeszcze dwóch europosłów nie złożyło oświadczenia, ale nie z powodu przynależności do Morawieckiego - przyznał jeden z rozmówców portalu. Inny dodał wprost, że to kłopot dla partii. - Jutro zbiera się Komitet Polityczny, który ma stwierdzić wygaśnięcie członkostwa w PiS ludzi Morawieckiego, ale pytanie, co zrobić w ich przypadku - zdradził.

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Jak jednak oceniono stanowczo, Wąsik i Kamiński wcale za Mateuszem Morawieckim nie pójdą. - Oni się wkurzyli, że ktoś każe im jakieś lojalki podpisywać. Wedle mojej wiedzy, to nie chodzi o to, że chcą do nas dołączać. Takich parlamentarzystów, którzy denerwują się na to, co się dzieje, jest cała masa - przekonywał w nieoficjalnej stronnik byłego premiera.

Galeria poniżej: Europosłowie PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w Strasburgu, Francja

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