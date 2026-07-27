Z tej strony ciosu Jarosław Kaczyński się nie spodziewał! Dwóch zaufanych polityków nie spełniło jego polecenia!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-07-27 15:15

To, że Mateusz Morawiecki i jego stronnicy będą zmuszeni opuścić Prawo i Sprawiedliwość, nie jest aż tak wielkim zaskoczeniem. Zdecydowanie ciekawsze są nieoficjalne ustalenia Wirtualnej Polski, dotyczące dwóch europosłów tego ugrupowania, którzy przez lata uchodzili za jednych z najbardziej zaufanych osób dla Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mieli nie podpisać oświadczeń o przynależności do PiS, czego w ostatnim czasie domagał się sam prezes! Portal przekonuje przy tym, że sprawa nie ma bezpośredniego związku ze stowarzyszeniem "Rozwój plus" Mateusza Morawieckiego.

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Autor: Super Express Jarosław Kaczyński

We wtorek odbędzie się Komitet Polityczny PiS w sprawie wszystkich polityków, którzy nie podpisali oświadczeń o przynależności do Prawa i Sprawiedliwości. Był to wymóg zarządzony przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego w związku z działalnością Stowarzyszenia Rozwój Plus, za którym stoi Mateusz Morawiecki. Według zapowiedzi władz ugrupowania, każdy członek partii, który nie złożył wspomnianego oświadczenia zostanie usunięty z jego szeregów. 

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Naturalną koleją rzeczy pojawia się więc pytanie, co z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem, którzy mieli tego nie zrobić (WP przekonuje, że potwierdziło tę informację na Nowogrodzkiej). - Będzie zaskoczenie, bo jeszcze dwóch europosłów nie złożyło oświadczenia, ale nie z powodu przynależności do Morawieckiego - przyznał jeden z rozmówców portalu. Inny dodał wprost, że to kłopot dla partii. - Jutro zbiera się Komitet Polityczny, który ma stwierdzić wygaśnięcie członkostwa w PiS ludzi Morawieckiego, ale pytanie, co zrobić w ich przypadku - zdradził. 

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Jak jednak oceniono stanowczo, Wąsik i Kamiński wcale za Mateuszem Morawieckim nie pójdą. - Oni się wkurzyli, że ktoś każe im jakieś lojalki podpisywać. Wedle mojej wiedzy, to nie chodzi o to, że chcą do nas dołączać. Takich parlamentarzystów, którzy denerwują się na to, co się dzieje, jest cała masa - przekonywał w nieoficjalnej stronnik byłego premiera.

Galeria poniżej: Europosłowie PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w Strasburgu, Francja

Europosłowie PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w Strasburgu, Francja
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JAROSŁAW KACZYŃSKI
MATEUSZ MORAWIECKI