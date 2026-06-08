Czarnek krzyczał na całe gardło ze sceny o UPA, a ludzie zamarli. „To jest świństwo!”

Przemysław Czarnek wystąpił na spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim.

Polityk PiS ostro skrytykował decyzję dotyczącą ukraińskiej jednostki nazwanej imieniem „Bohaterów UPA”.

Padły słowa o „świństwie” i „szaleństwie antypolskim i antyukraińskim”.

Czarnek uderzył także w obecny rząd i mówił o obowiązku obrony interesów Polski.

Czarnek o „Bohaterach UPA”. „Świństwo” i „szaleństwo”

Przemysław Czarnek nie tonował emocji podczas spotkania w Gorzowie Wielkopolskim. Polityk PiS mówił o sprawie, która w ostatnich dniach wywołała ogromne poruszenie w polskiej polityce, nazwaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem „Bohaterów UPA”. Dla Czarnka była to decyzja, której nie da się usprawiedliwić ani dyplomacją, ani wojennym kontekstem.

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– To, co zrobił pan Zełenski, nazywając ważną jednostkę wojskową na Ukrainie imieniem Bohaterów UPA, to jest po prostu świństwo! To jest szaleństwo antypolskie i antyukraińskie. I to jest zupełnie oczywiste – krzyczał, jak nigdy ze sceny Czarnek.

Polityk PiS przekonywał, że podobne gesty uderzają nie tylko w Polskę, ale również w samą Ukrainę i jej relacje z najbliższym sojusznikiem.

– Antypolskie i antyukraińskie, bo rozmawiam także z Ukraińcami. Oni też są wściekli na to, co się dzieje na Ukrainie i na decyzje podejmowane przez władze ukraińskie, właśnie wbijające klin – podkreślał.

Mocne porównanie Czarnka. „Nikomu to do głowy nie przychodzi”

Jednym z najmocniejszych fragmentów wystąpienia było porównanie decyzji strony ukraińskiej do sytuacji, która byłaby niewyobrażalna w Niemczech. Polityk PiS sięgnął po bardzo ostre historyczne zestawienie, żeby pokazać skalę swojego sprzeciwu.

– To są zbrodnicze decyzje, bo to jest tak, jakby tutaj za zachodnią granicą niemieckie władze podjęły decyzję, że ważna jednostka wojskowa będzie nosiła imię Rudolfa Hessa albo Waffen-SS. Nikomu to do głowy nie przychodzi, a tamtym to przyszło do głowy – mówił.

Wypowiedź utrzymana była w podobnym tonie przez całe spotkanie. Czarnek nie próbował ważyć słów ani łagodzić przekazu. Zamiast dyplomatycznych sformułowań wybrał ostrą, jednoznaczną ocenę, która spotkała się z wyraźną reakcją uczestników spotkania.

„Polskę można obrażać, a my musimy siedzieć cicho?”

Czarnek uderzał także w tych, którzy jego zdaniem oczekują od Polski powściągliwości w reakcji na decyzje władz Ukrainy. Przekonywał, że takie myślenie jest częścią szerszego problemu: lekceważenia polskich interesów i polskiej pamięci.

– Czy ktoś mi może wyjaśnić logikę postępowania tych Polaków, którzy mówią, że po Polsce można chodzić, Polskę można obrażać, na Polaków można pluć, a my musimy siedzieć cicho? – pytał Czarnek.

Po chwili rozszerzył swoją argumentację, odwołując się także do kwestii inwestycji i kierunku rozwoju państwa. W jego ocenie spór wokół UPA wykracza dziś poza debatę historyczną – staje się elementem szerszej dyskusji o tym, jak Polska definiuje swoje interesy i na ile konsekwentnie potrafi ich bronić.

– To są ci sami ludzie, którzy gardzą tradycją polską. To są ci sami ludzie, którzy gardzą polskością i interesami Polski, narodu polskiego – mówił polityk PiS.

W swoim wystąpieniu Czarnek odwołał się także do rodzinnych doświadczeń związanych z wydarzeniami na Wołyniu. Przywołał historię babci swojej żony, przedstawiając ją jako przykład tragicznych losów Polaków w czasie zbrodni wołyńskiej. Wątek ten wyraźnie wyróżniał się na tle pozostałej części wystąpienia ze względu na jego osobisty charakter.

– Babcia mojej żony przeżyła tylko dlatego, że odstawiła pistolet nacjonalisty ukraińskiego, który był jej kolegą z sąsiedztwa i który przyszedł ją zabić – mówił Czarnek.

Polityk opisywał, że kobieta została uznana za martwą, a później pomógł jej ukraiński sąsiad.

– Ocknęła się po jakimś czasie, kiedy bandyci ukraińscy poszli już sobie przekonani, że nie żyje i uratował ją ukraiński sąsiad, który zawiózł ją do szpitala. Tacy też byli – dodał.

Czarnek uderza w rząd. „To jest hańba”

Polityk PiS ostro zaatakował także obecny rząd. Najmocniej odniósł się do wypowiedzi, które miały usprawiedliwiać postawę wobec środowisk OUN-UPA. Czarnek nie zostawił tu miejsca na łagodniejsze interpretacje.

– Jak może usprawiedliwiać to przedstawiciel rządu polskiego, rządu Tuska, Kosiniaka-Kamysza, rządu wszystkich innych z Polski 2050, z Lewicy Czarzastego i wszystkich tych, którzy tworzą koalicję 13 grudnia, i mówić, że nacjonaliści z OUN-UPA to byli tak jakby żołnierze niezłomni Ukrainy? To jest największy skandal. To jest hańba. Do dymisji wszyscy. Do dymisji, bo to jest zdrada stanu – grzmiał Czarnek.

„Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”

Na koniec Czarnek sięgnął po hasło „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”, które było jednym z głównych sloganów kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego i które obecny prezydent nadal regularnie powtarza w swoich wystąpieniach. Polityk PiS przekonywał, że w sprawach dotyczących interesu państwa i narodu nie powinno być miejsca na partyjne kalkulacje.

– Wobec interesów państwa polskiego i narodu polskiego wszyscy musimy być jednością. My się nie musimy we wszystkim zgadzać, ale po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Z szacunku dla naszych przeszłych pokoleń i w trosce i z obowiązku wobec naszych przyszłych pokoleń. To nie jest nasze prawo, to jest nasz obowiązek – mówił.

Spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim 🇵🇱 https://t.co/krXJLPPiIQ— Przemysław Czarnek (@CzarnekP) June 8, 2026

Słowa Przemysława Czarnka są kolejnym dowodem na to, że kwestie związane z historią relacji polsko-ukraińskich nadal budzą w Polsce ogromne emocje. Spór o ocenę UPA, pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej czy sposób prowadzenia dialogu z Kijowem od lat pozostaje jednym z najbardziej drażliwych tematów w debacie publicznej. W ostatnich tygodniach dodatkowo wróciła sprawa możliwego przyznania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Pałac Prezydencki wciąż nie przedstawił w tej kwestii jednoznacznego stanowiska, co napędza kolejne komentarze i polityczne spory.

Poniżej galeria zdjęć: Czarnek i "Alternatywa dla rolników"

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Express Biedrzyckiej - DR ANDRZEJ BYRT, były ambasador RP we Francji i w Niemczech Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.