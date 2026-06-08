Czy Zełenski straci Order Orła Białego? Pałac Prezydencki przedstawił swoje stanowisko

- Kapituła Orderu Orła Białego zebrała się w sprawie orderu dla Wołodymyra Zełenskiego.
- Swoją opinię przedstawiła prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
- Pałac Prezydencki przekazał, że decyzja zapadnie „w odpowiednim czasie”.
- Sprawa odznaczenia dla prezydenta Ukrainy wywołuje duże emocje polityczne.
Kapituła zajęła się orderem dla Zełenskiego
Sprawa Orderu Orła Białego nadanego Wołodymyrowi Zełenskiemu wraca na najwyższy szczebel. Rafał Leśkiewicz poinformował w serwisie X, że zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego, która zajęła się odznaczeniem przyznanym prezydentowi Ukrainy.
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„Dziś zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego w sprawie Orderu nadanego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie” – napisał Leśkiewicz.
Choć komunikat nie przesądza jeszcze o ostatecznej decyzji prezydenta, potwierdza, że procedura została przeprowadzona, a stanowisko kapituły trafiło już na biurko Karola Nawrockiego.
Pałac Prezydencki: decyzja „w odpowiednim czasie”
Z przekazu płynącego z Pałacu Prezydenckiego wynika, że na rozstrzygnięcie trzeba będzie jeszcze poczekać. Najważniejsze zdanie w komunikacie brzmi: „Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie”.
Karol Nawrocki nie przesądza jeszcze sprawy i czeka na opinię kapituły, zanim podejmie ostateczną decyzję. Wokół sprawy najwyższego polskiego odznaczenia pojawiają się nie tylko argumenty formalne, ale również polityczny kontekst związany z relacjami Polski i Ukrainy.
Posiedzenie rozpoczęło się rano. Chodziło o opinię kapituły
Według medialnych informacji posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego rozpoczęło się w poniedziałek, 8 czerwca, około godz. 10. Obrady miały odbyć się w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Tematem była sprawa orderu nadanego Wołodymyrowi Zełenskiemu, która w ostatnich dniach stała się jednym z najgorętszych punktów sporu politycznego.
Posiedzenie kapituły nie oznaczało jeszcze ostatecznej decyzji o odebraniu odznaczenia. W praktyce chodziło o formalne zajęcie stanowiska i przedstawienie opinii prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, który uczestniczył w obradach. Dopiero po zapoznaniu się z tą opinią prezydent ma zdecydować, co dalej z Orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy.
Taki tryb ma znaczenie, bo Order Orła Białego jest najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, a sprawy jego nadania lub ewentualnego odebrania nie są zwykłą decyzją polityczną podejmowaną z dnia na dzień. Dlatego Pałac Prezydencki na razie nie wskazuje terminu rozstrzygnięcia, ograniczając się do komunikatu, że decyzja zapadnie „w odpowiednim czasie”.