Czy Zełenski straci Order Orła Białego? Pałac Prezydencki przedstawił swoje stanowisko

Kapituła Orderu Orła Białego zebrała się w sprawie orderu dla Wołodymyra Zełenskiego.

Swoją opinię przedstawiła prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Pałac Prezydencki przekazał, że decyzja zapadnie „w odpowiednim czasie”.

Sprawa odznaczenia dla prezydenta Ukrainy wywołuje duże emocje polityczne.

Kapituła zajęła się orderem dla Zełenskiego

Sprawa Orderu Orła Białego nadanego Wołodymyrowi Zełenskiemu wraca na najwyższy szczebel. Rafał Leśkiewicz poinformował w serwisie X, że zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego, która zajęła się odznaczeniem przyznanym prezydentowi Ukrainy.

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„Dziś zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego w sprawie Orderu nadanego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie” – napisał Leśkiewicz.

Dziś zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego w sprawie Orderu nadanego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie.— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) June 8, 2026

Choć komunikat nie przesądza jeszcze o ostatecznej decyzji prezydenta, potwierdza, że procedura została przeprowadzona, a stanowisko kapituły trafiło już na biurko Karola Nawrockiego.

Pałac Prezydencki: decyzja „w odpowiednim czasie”

Z przekazu płynącego z Pałacu Prezydenckiego wynika, że na rozstrzygnięcie trzeba będzie jeszcze poczekać. Najważniejsze zdanie w komunikacie brzmi: „Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie”.

Karol Nawrocki nie przesądza jeszcze sprawy i czeka na opinię kapituły, zanim podejmie ostateczną decyzję. Wokół sprawy najwyższego polskiego odznaczenia pojawiają się nie tylko argumenty formalne, ale również polityczny kontekst związany z relacjami Polski i Ukrainy.

Posiedzenie rozpoczęło się rano. Chodziło o opinię kapituły

Według medialnych informacji posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego rozpoczęło się w poniedziałek, 8 czerwca, około godz. 10. Obrady miały odbyć się w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Tematem była sprawa orderu nadanego Wołodymyrowi Zełenskiemu, która w ostatnich dniach stała się jednym z najgorętszych punktów sporu politycznego.

Posiedzenie kapituły nie oznaczało jeszcze ostatecznej decyzji o odebraniu odznaczenia. W praktyce chodziło o formalne zajęcie stanowiska i przedstawienie opinii prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, który uczestniczył w obradach. Dopiero po zapoznaniu się z tą opinią prezydent ma zdecydować, co dalej z Orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy.

Taki tryb ma znaczenie, bo Order Orła Białego jest najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, a sprawy jego nadania lub ewentualnego odebrania nie są zwykłą decyzją polityczną podejmowaną z dnia na dzień. Dlatego Pałac Prezydencki na razie nie wskazuje terminu rozstrzygnięcia, ograniczając się do komunikatu, że decyzja zapadnie „w odpowiednim czasie”.

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Express Biedrzyckiej - DR ANDRZEJ BYRT, były ambasador RP we Francji i w Niemczech Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.