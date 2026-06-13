13 czerwca to jedna z najważniejszych dat w życiu Jarosława Kaczyńskiego. Ten dzień zmienił wszystko!

Początek XXI wieku w Polsce był okresem dynamicznych zmian i poszukiwania nowej drogi po transformacji ustrojowej. Scena polityczna była rozdrobniona, a obywatele z utęsknieniem wypatrywali ugrupowania, które tchnęłoby nowego ducha w państwo i skutecznie walczyło z trapiącymi kraj problemami, takimi jak korupcja czy niesprawiedliwość społeczna. Właśnie w tym kontekście, z potrzeby stworzenia silnej, konserwatywnej siły, która łączyłaby wartości chrześcijańskie z ideą sprawiedliwości społecznej, narodziła się koncepcja Prawa i Sprawiedliwości. Bracia Lech i Jarosław Kaczyński, politycy z bogatym doświadczeniem i jasno sprecyzowaną wizją, postanowili powołać do życia partię, która miała być alternatywą dla ówczesnych głównych graczy. Lech Kaczyński, wówczas Minister Sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka, był już postacią rozpoznawalną, a jego bezkompromisowa walka z przestępczością budziła nadzieję na realne zmiany. Jego brat, Jarosław, był natomiast architektem politycznym, wizjonerem i strategiem, który od samego początku stawiał na budowę mocnych struktur partyjnych i konsekwentne realizowanie długoterminowych celów. Rejestracja partii 13 czerwca 2001 roku była zatem formalnym przypieczętowaniem ich wspólnego projektu, który miał na celu, przynajmniej w teorii, głęboką reformę państwa i przywrócenie Polakom poczucia godności.

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Wizja braci Kaczyńskich, choć przez wielu krytykowana, od samego początku trafiała do szerokiego grona wyborców, zmęczonych politycznymi przepychankami i obietnicami bez pokrycia. Prawo i Sprawiedliwość od początku swojej działalności koncentrowało się na kwestiach bezpieczeństwa, sprawiedliwości, walki z korupcją oraz obrony interesów narodowych. Hasła te, spójne z oczekiwaniami społecznymi, pozwoliły partii szybko zdobywać poparcie. To właśnie 13 czerwca 2001 roku stał się symbolicznym startem tej politycznej podróży, która w ciągu kilku lat wyniosła Jarosława Kaczyńskiego i jego ugrupowanie na szczyty władzy. Partia, która zaczynała jako nowa siła na polskiej scenie, w ciągu zaledwie kilku lat stała się dominującym graczem, wielokrotnie formując rząd i wywierając ogromny wpływ na kształt polskiej polityki. Do tego pozycja Jarosława Kaczyńskiego jako niekwestionowanego lidera, który po tragicznej śmierci brata w katastrofie smoleńskiej stał się jedynym sternikiem partii, tylko wzmocniła jej spójność.

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Dziś, ponad dwie dekady po owym pamiętnym 13 czerwca, Prawo i Sprawiedliwość wciąż jest jedną z najważniejszych sił politycznych w Polsce. Niezależnie od zmieniających się nastrojów społecznych i politycznych turbulencji, partia ta wciąż odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polskiej sceny politycznej.

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