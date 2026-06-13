13 czerwca to jedna z najważniejszych dat w życiu Jarosława Kaczyńskiego. Ten dzień zmienił wszystko!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-13 4:00

Dla wielu 13 czerwca to zwykły dzień w kalendarzu, który mija niezauważenie, jednak dla Jarosława Kaczyńskiego i całej polskiej sceny politycznej data ta ma fundamentalne, wręcz przełomowe znaczenie. To właśnie tego dnia, dokładnie w 2001 roku, dokonało się wydarzenie, które na lata ukształtowało oblicze polskiej polityki. Mowa oczywiście o oficjalnej, sądowej rejestracji partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), ugrupowania, które pod wodzą braci Kaczyńskich – Lecha i Jarosława – miało wkrótce zdominować polską politykę. Jakie były okoliczności narodzin politycznej siły, która przez lata budziła tak skrajne emocje, od bezgranicznego poparcia po ostrą krytykę?

Stąd twardą ręką rządzi PiS Jarosław Kaczyński
Autor: Paweł Dąbrowski / Super Express

Początek XXI wieku w Polsce był okresem dynamicznych zmian i poszukiwania nowej drogi po transformacji ustrojowej. Scena polityczna była rozdrobniona, a obywatele z utęsknieniem wypatrywali ugrupowania, które tchnęłoby nowego ducha w państwo i skutecznie walczyło z trapiącymi kraj problemami, takimi jak korupcja czy niesprawiedliwość społeczna. Właśnie w tym kontekście, z potrzeby stworzenia silnej, konserwatywnej siły, która łączyłaby wartości chrześcijańskie z ideą sprawiedliwości społecznej, narodziła się koncepcja Prawa i Sprawiedliwości. Bracia Lech i Jarosław Kaczyński, politycy z bogatym doświadczeniem i jasno sprecyzowaną wizją, postanowili powołać do życia partię, która miała być alternatywą dla ówczesnych głównych graczy. Lech Kaczyński, wówczas Minister Sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka, był już postacią rozpoznawalną, a jego bezkompromisowa walka z przestępczością budziła nadzieję na realne zmiany. Jego brat, Jarosław, był natomiast architektem politycznym, wizjonerem i strategiem, który od samego początku stawiał na budowę mocnych struktur partyjnych i konsekwentne realizowanie długoterminowych celów. Rejestracja partii 13 czerwca 2001 roku była zatem formalnym przypieczętowaniem ich wspólnego projektu, który miał na celu, przynajmniej w teorii, głęboką reformę państwa i przywrócenie Polakom poczucia godności.

Zobacz: Kaczyński o Smoleńsku: „Zbrodnia Putina i jego polskich współpracowników” [ZDJĘCIA]

Wizja braci Kaczyńskich, choć przez wielu krytykowana, od samego początku trafiała do szerokiego grona wyborców, zmęczonych politycznymi przepychankami i obietnicami bez pokrycia. Prawo i Sprawiedliwość od początku swojej działalności koncentrowało się na kwestiach bezpieczeństwa, sprawiedliwości, walki z korupcją oraz obrony interesów narodowych. Hasła te, spójne z oczekiwaniami społecznymi, pozwoliły partii szybko zdobywać poparcie. To właśnie 13 czerwca 2001 roku stał się symbolicznym startem tej politycznej podróży, która w ciągu kilku lat wyniosła Jarosława Kaczyńskiego i jego ugrupowanie na szczyty władzy. Partia, która zaczynała jako nowa siła na polskiej scenie, w ciągu zaledwie kilku lat stała się dominującym graczem, wielokrotnie formując rząd i wywierając ogromny wpływ na kształt polskiej polityki. Do tego pozycja Jarosława Kaczyńskiego jako niekwestionowanego lidera, który po tragicznej śmierci brata w katastrofie smoleńskiej stał się jedynym sternikiem partii, tylko wzmocniła jej spójność.

Sprawdź: Polacy ocenili rząd Donalda Tuska. Ekspert: To czerwona kartka

Dziś, ponad dwie dekady po owym pamiętnym 13 czerwca, Prawo i Sprawiedliwość wciąż jest jedną z najważniejszych sił politycznych w Polsce. Niezależnie od zmieniających się nastrojów społecznych i politycznych turbulencji, partia ta wciąż odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polskiej sceny politycznej. 

Galeria poniżej: Dom Kaczyńskiego na Żoliborzu i mieszkanie Tuska w Sopocie. Zajrzyj z nami do środka!

Tak mieszka Tusk i Kaczyński
Galeria zdjęć 100

Polecany artykuł:

Klamka zapadła. Jarosław Kaczyński o losie Mateusza Morawieckiego
Sonda
Czy Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje odmłodzenia kierownictwa?
PROF. MIGALSKI: NIE MOŻNA WIERZYĆ KACZYŃSKIEMU, TYLE RAZY KŁAMAŁ!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIS
JAROSŁAW KACZYŃSKI