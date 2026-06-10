Kaczyński o Smoleńsku: „Zbrodnia Putina i jego polskich współpracowników” [ZDJĘCIA]

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-06-10 10:37

Jarosław Kaczyński znów uderzył najmocniejszymi słowami podczas miesięcznicy smoleńskiej. Prezes PiS mówił o „zamachu smoleńskim”, „zbrodni Putina” i „polskich współpracownikach” Rosji. Nie oszczędził też kontrmanifestantów ani obecnej władzy. – Służą Rosji, służą tym wszystkim, którzy chcą szkodzić Polsce – stwierdził Kaczyński.

  • Jarosław Kaczyński wygłosił niezwykle mocne przemówienie podczas miesięcznicy smoleńskiej, ponownie podgrzewając atmosferę polityczną w kraju.
  • Prezes PiS nie gryzł się w język, mówiąc o „zbrodni Putina”, „zamachu smoleńskim” i „polskich współpracownikach” Rosji, co wywołało ostre reakcje.
  • Dowiedz się, jakie kontrowersyjne słowa padły pod adresem kontrmanifestantów i jak ta retoryka może wpłynąć na dalsze podziały w Polsce.

Jarosław Kaczyński o Smoleńsku. Padły bardzo mocne słowa

Jarosław Kaczyński zabrał głos podczas środowych obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie prezes PiS mówił o „zamachu smoleńskim”, „zbrodni Putina” i „polskich współpracownikach” Rosji. Jego wystąpieniu towarzyszyły okrzyki kontrmanifestantów.

PiS chce odwołania Kierwińskiego. Sejm zajmie się wnioskiem

– Eskalują, eskalują i jeszcze raz eskalują. Eskalują, bo muszą bronić rzeczy nie do obrony. Zbrodnia Putina, zbrodnia Rosji i jego polskich współpracowników, to jest prawda o katastrofie smoleńskiej, o zamachu smoleńskim – powiedział Jarosław Kaczyński.

Słowa prezesa PiS padły w atmosferze politycznego napięcia. Miesięcznicom smoleńskim od dłuższego czasu towarzyszą kontrmanifestacje, okrzyki i spory wokół pomnika na placu Piłsudskiego. Kaczyński nie ukrywał oburzenia zachowaniem osób protestujących podczas uroczystości.

Kaczyński do kontrmanifestantów: „Służą Rosji”

Najmocniejsza część wystąpienia dotyczyła właśnie kontrmanifestantów. Prezes PiS przekonywał, że osoby zakłócające uroczystości działają w interesie sił wrogich Polsce. W jego ocenie wpisują się w działania wymierzone w państwo polskie.

– Ci, którzy tutaj są, niezależnie od tego, czym się bezpośrednio kierują, bo być może że są tutaj także głupcy, skończeni głupcy, którzy wierzą w te wszystkie opowieści, służą Rosji, służą tym wszystkim, którzy chcą szkodzić Polsce, którzy prowadzą z Polską wojnę hybrydową. Tym wszystkim, którzy chcą nasz kraj zniszczyć – mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS poszedł jeszcze dalej, wskazując również na obecną władzę. Jego zdaniem fakt, że policja zabezpiecza kontrmanifestację, jest politycznym sygnałem.

– To, że broni ich Policja, to najlepszy dowód na to, że ta obecna władza jest też w tym froncie. To jest fatalne, ale możemy to zmienić – stwierdził Kaczyński.

Prezes PiS zapowiada „wielką mobilizację”

W dalszej części wystąpienia Jarosław Kaczyński przekonywał, że prawica musi się zjednoczyć, aby odzyskać władzę. Prezes PiS mówił o potrzebie mobilizacji i zapowiadał, że po zmianie politycznej sytuacja wokół miesięcznic smoleńskich zostanie „dokładnie wyjaśniona”.

– Potrzebna jest wielka mobilizacja, potrzebna jest jedność prawicy i wtedy przyjdzie zwycięstwo. Wtedy tych ludzi tutaj nie będzie i będzie dokładnie wyjaśnione, czym się kierowali, z kim są powiązani, a kto im płacił i jakie kary będą musieli z tego powodu ponieść – powiedział Kaczyński.

Wypowiedź prezesa PiS natychmiast wpisuje się w szerszy polityczny konflikt wokół pamięci o katastrofie smoleńskiej. Dla Jarosława Kaczyńskiego i części środowiska PiS Smoleńsk pozostaje jednym z najważniejszych symboli III RP, sporu z Rosją i walki o prawdę historyczną. Dla przeciwników politycznych obozu PiS kolejne wystąpienia o „zamachu” są natomiast dowodem, że temat katastrofy wciąż pozostaje jednym z najmocniej polaryzujących punktów polskiej debaty publicznej.

Smoleńsk nadal dzieli polską politykę

Katastrofa smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku od lat jest jednym z najboleśniejszych i najbardziej spornych tematów w polskiej polityce. Zginęło w niej 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska. Oficjalne ustalenia komisji Jerzego Millera wskazywały na katastrofę lotniczą i splot błędów oraz zaniedbań. Środowisko PiS od lat podważa jednak te ustalenia, a Jarosław Kaczyński konsekwentnie mówi o zamachu.

Środowe słowa lidera PiS pokazują, że temat Smoleńska nie tylko nie znika z politycznego języka tej partii, ale wciąż wraca w bardzo ostrej formule. Wypowiedzi o „zbrodni Putina”, „polskich współpracownikach” i kontrmanifestantach „służących Rosji” mogą wywołać kolejną falę komentarzy i politycznych reakcji.

Polityka SE Google News
Obchody miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie
Galeria zdjęć 13
POSEŁ PIS OSTRO O JASIU KAPELI I EMERYTURACH DLA ARTYSTÓW!
Sonda
Czy zgadzasz się z opinią Jarosława Kaczyńskiego, że katastrofa smoleńska to był zamach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MIESIĘCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
JAROSŁAW KACZYŃSKI