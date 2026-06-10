Polacy ocenili rząd Donalda Tuska. Ekspert: To czerwona kartka

Rząd Tuska traci poparcie: 54 proc. badanych ocenia jego pracę źle, a tylko 33 proc. dobrze — wynik zbliżony do poparcia dla KO.

Napięcia z Pałacem Prezydenckim i trudna sytuacja międzynarodowa obciążają koalicję, mimo prób eksponowania programu SAFE jako dowodu skuteczności rządu.

Politolog Bartłomiej Machnik ocenia, że sondaż to poważne ostrzeżenie przed wyborami i sygnał, że polityka rządu — komunikacyjna i operacyjna — nie działa.

Jak oceniany jest rząd?

Gabinet pod wodzą premiera Tuska eksponuje program SAFE jako dowód jego skuteczności oraz stara się łagodzić napięcia z Pałacem Prezydenckim, które narosły po serii konfliktów z prezydentem Karolem Nawrockim (43 l.). Koalicja rządowa mierzy się nie tylko z silną opozycją w Polsce, ale musi również zmagać się ze skomplikowaną sytuacją międzynarodową.

A jak koalicyjny rząd odbierają Polacy? Okazuje się, że większość osób, które wzięły udział w sondażu Instytutu Badań Pollster, ocenia rząd źle (54 proc.).

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Dobrą ocenę wystawiło mu tylko 33 proc. ankietowanych (wynik ten jest zgodny z poparciem dla samej Koalicji Obywatelskiej). Z kolei 13 proc. badanych nie miało sprecyzowanego zdania na temat obecnego rządu.

Po żółtej czerwona kartka

– Niedawno sondaże wskazywały, że Polacy dają rządowi żółtą kartkę. Teraz to już czerwona. To poważne zagrożenie, tym bardziej że do wyborów pozostało nieco ponad rok, więc powinno być to dla rządu powodem do niepokoju – ocenia politolog, dr Bartłomiej Machnik. – Wynik sondażu jest też sygnałem, że dotychczasowa polityka, czy to komunikacyjna, czy związana z działaniami rządu, jest po prostu nieprawidłowa – dodaje ekspert.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 28–29 maja na próbie 1057 dorosłych Polaków.

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