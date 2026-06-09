Nie Sonik, nie profesor. Piątkowska kandydatką KO i PSL w Krakowie

Monika Piątkowska kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa

Koalicja Obywatelska i PSL odkryły karty w Krakowie. Wspólną kandydatką obu ugrupowań w przedterminowych wyborach będzie Monika Piątkowska, senator z Krakowa. Jej nazwisko ogłosili premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Decyzja kończy serię spekulacji wokół tego, kogo KO wystawi po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. W ostatnich dniach w mediach pojawiały się różne nazwiska, w tym przedsiębiorca i kierowca rajdowy Rafał Sonik oraz kandydaci ze środowiska akademickiego. Ostatecznie wybór padł jednak na Piątkowską.

Radio Eska wcześniej nieoficjalnie informowało, że to właśnie ona ma zostać kandydatką KO. Według tych ustaleń Sonik dostał propozycję startu, ale jej nie przyjął, a rozmowy z kandydatami profesorskimi nie przyniosły rozstrzygnięcia. Teraz Piątkowska wchodzi do gry już jako oficjalna kandydatka KO i PSL. Kulisy wyboru kandydata KO na prezydenta Krakowa. Decyzja już zapadła!

Kim jest Monika Piątkowska?

Monika Piątkowska urodziła się w 1974 roku w Zakopanem, ale od lat jest związana z Krakowem. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ma też studia podyplomowe z zarządzania i marketingu. Przez lata pracowała w krakowskim magistracie. W latach 2003–2012 była dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa, gdzie zajmowała się m.in. strategią rozwoju miasta. Pełniła również funkcję pełnomocnika prezydenta Krakowa do spraw marki miasta.

Piątkowska ma za sobą także doświadczenie w administracji rządowej i instytucjach gospodarczych. Była związana m.in. z Ministerstwem Gospodarki, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Izbą Zbożowo-Paszową.

Do Senatu weszła w 2025 roku po wyborach uzupełniających w Krakowie, które odbyły się po rezygnacji Bogdana Klicha z mandatu. Startowała wtedy z poparciem Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy i Socjaldemokracji Polskiej. Później dołączyła do Platformy Obywatelskiej.

Dlaczego KO i PSL postawiły właśnie na nią?

Wybór Piątkowskiej ma dla Koalicji Obywatelskiej znaczenie większe niż zwykła samorządowa nominacja. Po referendum i odwołaniu Aleksandra Miszalskiego partia Donalda Tuska musi pokazać, że potrafi odzyskać inicjatywę w jednym z najważniejszych miast w Polsce.

Kraków stał się dla KO trudnym politycznym testem. Z jednej strony potrzebny był kandydat rozpoznawalny i gotowy do natychmiastowej kampanii. Z drugiej — ktoś, kogo można przedstawić jako osobę znającą miasto, ale nieobciążoną bezpośrednio porażką odwołanego prezydenta.

Piątkowska pasuje do tego scenariusza. Ma świeży mandat senatorski, doświadczenie w krakowskim samorządzie i polityczne zaplecze dwóch ugrupowań rządzącej koalicji. Dla PSL wspólny start z KO oznacza z kolei próbę wystawienia kandydatki, która nie będzie tylko partyjną twarzą Platformy.

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