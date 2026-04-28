W środę odbędzie się pogrzeb posła Litewki. W ceremonii wezmą udział Karol Nawrocki z małżonką

Dariusz Brzostek
PAP
2026-04-28 21:34

Polska pogrążona w żałobie. W środę odbędzie się pogrzeb tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. W uroczystościach swój udział zapowiedziała para prezydencka – Karol Nawrocki i jego małżonka Marta Nawrocka.

Państwowy pogrzeb w Sosnowcu

Ostatnie pożegnanie rozpocznie się w środę o godz. 13.30 w kościele św. Joachima w Sosnowiec. Uroczystość będzie miała charakter państwowy, a organizuje ją Kancelaria Sejmu.

Mszy przewodniczyć będzie biskup Artur Ważny. Po nabożeństwie żałobnicy przejdą na cmentarz przy ul. Zuzanny, gdzie spocznie poseł.

Tragiczny wypadek posła Litewki

Łukasz Litewka miał zaledwie 36 lat. Poseł Lewicy zginął w ubiegły czwartek w Dąbrowie Górniczej. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem.

Ta nagła śmierć wstrząsnęła opinią publiczną.

Prezydent oddał hołd 

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki pośmiertnie odznaczył posła Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. To jedno z najwyższych odznaczeń w kraju.

To także symbol uznania za Jego działalność publiczną i pracę dla społeczeństwa.

Polska żegna młodego polityka

W środę oczy całej Polski zwrócone będą na Sosnowiec. To tam rodzina, przyjaciele i politycy pożegnają człowieka, którego życie zakończyło się nagle i tragicznie.

