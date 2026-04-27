Wiemy, gdzie spocznie Łukasz Litewka. To nieprzypadkowe miejsce [ZDJĘCIA]

Łukasz Litewka zginął tragicznie w czwartek (23 kwietnia), gdy jechał rowerem uderzył w niego samochód. Śmierć znanego polityka poruszyła nie tylko jego środowisko polityczne, ale całą parlamentarną społeczności oraz zwykłych Polaków. Litewka był znany przede wszystkim ze swojej działalności na rzecz najsłabszych, potrzebujących, czy chorych. Dbał także bardzo mocno o zwierzęta i robił wiele, by poprawić ich los. Był z dala od politycznych kłótni i awantur, a politycy wszelkich opcji podkreślają, że zawsze potrafił rozmawiać z szacunkiem, był serdeczny i otwarty na innych.

Pogrzeb Łukasza Litewki

Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki odbędzie się 29 kwietnia w Sosnowcu. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy, a uroczystości żałobne rozpoczną się o godz. 13:30 w kościele parafialnym pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki 46 w Sosnowcu. Mszy ma przewodniczyć biskup Artur Ważny. Po nabożeństwie zmarły zostanie odprowadzony na cmentarz przy ul. Zuzanny. Wiadomo, że polityk został pośmiertnie uhonorowany przez prezydneta Polski. Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Msza będzie miała charakter państwowy i pozostanie otwarta dla wszystkich, druga część uroczystości będzie miała charakter prywatny.

Rodzina zdecydowała się także na wystosowanie prośby do żałobników, by ci nie przynosili kwiatów na pogrzeb, a zamiast tego wykonali gest dobroci: - (...) On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli - przekazano.

Wiadomo już, gdzie spocznie Łukasz Litewka. Polityk zostanie pochowany na cmentarz przy ul. Zuzanny w Sosnowcu, a grób znajdzie się w nowej kwaterze, przy jednej z głównych alejek – w miejscu, które ma szczególny, symboliczny wymiar, ponieważ nieopodal pochowany jest znany społecznik Aleksander Widera – lekarz, który na przełomie XIX i XX wieku pracował w Sosnowcu, niosąc pomoc najuboższym mieszkańcom regionu, a jego postać posłużyła za inspiracją dla Stefana Żeromskiego do stworzenia postaci doktora Judyma w powieści „Ludzie bezdomni”. Na tym samym cmentarzu pochowany jest również Edward Gierek.

