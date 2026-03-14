"Szaleńcy" kontra "brukselsko-niemiecki szwindel": Gorąca wymiana zdań Tuska z Czarnkiem

Polska znalazła się w ogniu politycznego sporu, który może zaważyć na jej przyszłości w Europie i zdolności obronnej. Premier Donald Tusk, w ostrych słowach, skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego oraz wszystkich przeciwników unijnego programu SAFE, wzywając do "zastopowania politycznych szaleńców" w nadchodzących wyborach. Na jego wpis na platformie X natychmiast odpowiedział Przemysław Czarnek, podnosząc stawkę i oskarżając o "brukselsko-niemiecki szwindel". To starcie, w którym stawką są miliardy euro na zbrojenia, budzi ogromne emocje i rodzi pytania o kierunek, w jakim zmierza nasz kraj.

Dlaczego Tusk uderza w prezydenta?

Zaledwie w piątek 14 marca prezydent Karol Nawrocki zawetował kluczową ustawę, która miała umożliwić Polsce skorzystanie z unijnego programu SAFE. Decyzję tę uzasadnił rzekomym naruszeniem suwerenności Polski i przekazaniem kolejnych kompetencji Unii Europejskiej. Reakcja premiera Tuska była natychmiastowa i stanowcza.

Na platformie X napisał: "W wojnie o SAFE wszystkie maski opadły. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców".

Słowa te wskazują na głębokie podziały i wagę politycznego momentu.

Odpowiedź Czarnka: "Brukselsko-niemiecki szwindel" i suwerenność

Na wpis Donalda Tuska niemal od razu zareagował Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, retransmitując wiadomość premiera i dodając własny, równie ostry komentarz.

"To prawda, że w sprawie SAFE opadły wszystkie maski. Polacy już wiedzą, kto pchał naszą armię w brukselsko-niemiecki szwindel, a kto chce, żeby wojsko rozwijało się suwerennie" – napisał Czarnek. Dodał również, że "Polska jest w Europie od swych narodzin i chrztu, a nie dzięki poddaństwu Niemcom, jakie Pan dopycha kolanem. Przed nami wybór: Polska suwerenna, wolna i bogata czy zarządzana z Brukseli i Berlina. Polacy powiedzą wam i waszym mocodawcom precz!".

Wypowiedź Czarnka jasno wskazuje na fundamentalne różnice w postrzeganiu miejsca Polski w Unii Europejskiej oraz kwestionuje motywy rządu w dążeniu do unijnego finansowania obronności.

Czym jest program SAFE i dlaczego jest tak ważny?

Instrument SAFE to unijny program mający na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich. Przewiduje łącznie 150 miliardów euro wsparcia, głównie w formie niskooprocentowanych pożyczek, przeznaczonych na zakupy sprzętu wojskowego. Kluczowe jest, że fundusze te mają wspierać przede wszystkim europejski przemysł zbrojeniowy.

Polska, z uwagi na swoje położenie geopolityczne i rosnące zagrożenie ze strony Rosji, ma być największym beneficjentem tego programu w całej Unii Europejskiej. Politycy koalicji rządzącej argumentują, że środki te w znaczącym stopniu wzmocniłyby polską obronność, zapewniając dostęp do nowoczesnego uzbrojenia w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji międzynarodowej.

Kontrpropozycja prezydenta: "Polski SAFE 0 proc."

Prezydent Nawrocki, nie zgadzając się z rządowym planem, ogłosił własną kontrpropozycję. Jego pomysł, nazwany "Polski SAFE 0 proc.", zakłada pozyskanie około 185 miliardów złotych z zysków Narodowego Banku Polskiego. Środki te miałyby pochodzić ze wzrostu wartości rezerw złota NBP – albo poprzez sprzedaż i natychmiastowy odkup kruszcu, albo przez zmianę ustawy, która pozwoliłaby zaksięgować wzrost wartości złota jako zysk. 95% tak uzyskanych pieniędzy trafiłoby do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Warto zauważyć, że pomysł ten jest wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację, które sprzeciwiają się unijnemu programowi, obawiając się utraty suwerenności i potencjalnego zamrożenia wypłat w przypadku zmiany władzy w Polsce.

Dwa SAFE, wiele różnic

Starcie między propozycją rządu a kontrpropozycją prezydenta ujawnia cztery kluczowe rozbieżności:

Źródło finansowania: Unijna pożyczka z programu SAFE kontra zyski NBP z rezerw złota.

Warunkowość: Obawy PiS o to, że UE może zamrozić wypłaty w przyszłości, kontra przekonanie, że środki z NBP są w pełni pod polską kontrolą.

Tempo pozyskania środków: Program SAFE oferuje pieniądze niemal natychmiast, natomiast "Polski SAFE 0 proc." wymaga uchwalenia nowej ustawy i dodatkowych procedur.

Miejsce zakupu sprzętu: Program SAFE preferuje europejski przemysł zbrojeniowy, podczas gdy propozycja prezydenta pozwala na wolny wybór dostawców, w tym z USA.

Premier Tusk wyraził otwartość na wykorzystanie dodatkowych funduszy z NBP, ale podkreślił, że nie mogą one zastąpić jasnej i korzystnej pożyczki unijnej, która mogłaby trafić do Polski znacznie szybciej. Zaznaczył również, że ewentualne nadmiarowe zyski NBP powinny i tak trafić do budżetu państwa i zostać wykorzystane na wzmocnienie obronności w innych sektorach.

Decyzje podjęte w najbliższych miesiącach będą miały fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa i pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Spór o SAFE to nie tylko kwestia finansów, ale przede wszystkim wizji przyszłości kraju, która wciąż pozostaje przedmiotem gorącej debaty.

