Włodzimierz Czarzasty wspomina posła Litewkę: Łukasz załatwił dom dla psa, którego znalazłem

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-04-29 5:05

Poseł Nowej Lewicy Łukasz Litewka (+ 35 l.), który zginął w miniony czwartek w tragicznym wypadku, zostanie dziś pochowany na cmentarzu przy ul. Zuzanny w Sosnowcu. Był społecznikiem i działaczem zaangażowanym w pomoc dla ludzi i zwierząt. - To on pomógł znaleźć nowy dom dla porzuconego psa, którego znalazłem – opowiada nam o młodszym koledze marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (66 l.).

Włodzimierz Czarzasty, Łukasz Litewka

Autor: Anita Walczewska/East News, Art Service/Super Express/ East News
  • Łukasz Litewka, poseł Nowej Lewicy, zginął w tragicznym wypadku – jadąc rowerem, został potrącony przez samochód, którego 57-letni kierowca prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem.
  • Dziś w Sosnowcu odbędzie się państwowy pogrzeb polityka; uroczystościom będzie przewodniczyć msza św. w kościele pw. św. Joachima, na którą przyjdą tłumy mieszkańców Śląska.
  • Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wspomina Litewkę jako człowieka ogromnego serca, który kochał ludzi, przyrodę i zwierzęta, zawsze pomagał słabszym i angażował innych w dobroczynność.

Państwowy pogrzeb posła i społecznika

Łukasz Litewka zginął, gdy jechał rowerem, a jadący z przeciwka samochodem 57-latek wjechał w niego, gdyż prawdopodobnie stracił panowanie nad autem. Dziś odbędzie się pogrzeb polityka. Poprzedzi go msza w kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu. Uroczystości mają charakter państwowy. Na mszę przyjdą tłumy mieszkańców województwa śląskiego, którym trudno uwierzyć, że życie młodego polityka i społecznika skończyło się tak nagle.

W ostatniej drodze posła Nowej Lewicy weźmie udział grupa posłów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym na czele. Czarzasty razem z Łukaszem Litewką startowali w wyborach w tym samym okręgu.

Czarzasty o dobroci Litewki dla zwierząt

- Kochał przyrodę, kochał ludzi, kochał życie. W jego sercu było miejsce dla wszystkich. Dzisiaj wszyscy po nim płaczemy – wspomina partyjnego kolegę Czarzasty. - Nie umiał przejść obojętnie, gdy widział czyjąś krzywdę – czy był to cierpiący człowiek, czy pies, który marzł w schronisku. Pomagał sam, otwierał serca innych, by też pomagali. Zanim poznała go cała Polska, w Zagłębiu poznaliśmy go z najlepszej strony. Swoimi plakatami wyborczymi podzielił się z psami czekającymi na adopcję, pomagając im znaleźć nowy dom. To on pomógł znaleźć nowy dom dla porzuconego psa, którego znalazłem – zaznaczył marszałek Sejmu.

Galeria zdjęć 22
Sonda
Jak zapamiętasz działalność Łukasza Litewki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁUKASZ LITEWKA
WŁODZIMIERZ CZARZASTY