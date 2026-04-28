Sala im. Litewki w Sejmie? Biedroń reaguje

„Zróbmy wszystko, żeby jego duch został”

Po tragicznej śmierci 36-letniego posła Lewicy coraz częściej pojawiają się głosy, by jego działalność została upamiętniona także w Sejmie. Łukasz Litewka dla wielu osób był nie tylko parlamentarzystą, ale też symbolem polityki opartej na empatii, pomocy słabszym i konkretnym działaniu. Dlatego pojawił się pomysł, aby jedna z sejmowych sal nosiła jego imię. Do tej propozycji w rozmowie z „Super Expressem” odniósł się Robert Biedroń, który nie ukrywa, że uważa ją za bardzo dobrą inicjatywę.

„Bardzo dobry pomysł. Zróbmy wszystko, żeby duch działania Litewki został w polityce. Może to będzie inspiracja dla polityków? Żeby robili dobre rzeczy” – powiedział.

Czy w Sejmie powstanie sala jego imienia?

Na razie nie ma żadnej oficjalnej decyzji w tej sprawie. Aby doszło do nadania imienia sali w Sejmie, konieczna byłaby formalna procedura, decyzja władz izby lub odpowiednia uchwała. Pomysł ma więc na razie charakter symboliczny, ale wpisuje się w szerszą dyskusję o tym, jak upamiętnić działalność zmarłego posła.

Litewka jako symbol „innej polityki”

Łukasz Litewka zapisał się w pamięci wielu jako polityk zaangażowany społecznie, działający poza typowym partyjnym schematem. Zajmował się m.in. pomocą zwierzętom, osobom wykluczonym i lokalnym społecznościom, a jego działalność wykraczała poza bieżące spory polityczne. To właśnie ten wymiar jego pracy jest dziś najczęściej przywoływany w kontekście ewentualnego upamiętnienia.

Co dalej?

Na razie nie wiadomo, czy pomysł znajdzie formalne poparcie w Sejmie. Po śmierci Litewki trwa dyskusja nie tylko o jego dorobku, ale też o tym, czy jego sposób działania może stać się inspiracją dla innych polityków.

