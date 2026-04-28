Niespodziewane wieści dla Nawrockiego. Sondaż OGB ukazuje prawdę o jego poparciu

48,3% Polaków pozytywnie ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego, co świadczy o znacznym poparciu.

36,6% ankietowanych wyraża negatywną opinię, a 15,2% pozostaje niezdecydowanych.

W jakim kontekście politycznym Nawrocki objął urząd prezydenta i co oznaczają te wyniki dla jego dalszych działań?

Blisko połowa Polaków pozytywnie ocenia prezydenta Nawrockiego

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez OGB, 48,3 proc. respondentów pozytywnie ocenia sposób, w jaki Karol Nawrocki pełni swoją funkcję. Ten wynik świadczy o znacznym poparciu dla obecnej głowy państwa, zwłaszcza biorąc pod uwagę intensywność debaty publicznej i wyzwania, z jakimi mierzy się Polska. Pozytywna ocena może wynikać z różnych czynników, takich jak realizacja obietnic wyborczych, styl komunikacji prezydenta czy też jego działania na arenie międzynarodowej.

Warto zauważyć, że niemal połowa społeczeństwa wyraża zadowolenie z kierunku, w jakim prezydent prowadzi państwo. Jest to solidna baza dla dalszych działań, ale jednocześnie pokazuje, że Nawrocki musi nadal pracować nad przekonaniem do siebie szerszej grupy obywateli. Analiza demograficzna wyników sondażu mogłaby dodatkowo wyjaśnić, które grupy społeczne najchętniej popierają prezydenta, a które są bardziej sceptyczne.

Krytyka i obojętność. Druga strona medalu

Mimo znaczącego poparcia, prezydent Karol Nawrocki mierzy się również z krytyką. Badanie OGB wskazuje, że 36,6 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania, wyrażając negatywną ocenę jego prezydentury. Ta grupa respondentów może mieć zastrzeżenia co do konkretnych decyzji politycznych, sposobu zarządzania państwem, czy też braku realizacji oczekiwań. W polityce krytyka jest nieodłącznym elementem, a jej skala dostarcza ważnych informacji o obszarach wymagających poprawy lub intensywniejszej komunikacji.

Co więcej, 15,2 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "ani dobrze, ani źle". Ta grupa to tak zwani "niezdecydowani" lub "obojętni", którzy nie wyrobili sobie jeszcze jednoznacznej opinii o działaniach prezydenta. Ich postawa może wynikać z braku zainteresowania polityką, niejasnych dla nich działań prezydenta, bądź też z wyczekiwania na bardziej konkretne rezultaty jego pracy. Ta część elektoratu często jest kluczowa w przyszłych wyborach, a pozyskanie ich zaufania może znacząco wpłynąć na dalsze notowania głowy państwa.

Karol Nawrocki: Prezydentura i jej kontekst

Karol Nawrocki objął urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6 sierpnia 2025 roku, po zwycięstwie w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Startując jako kandydat obywatelski, zyskał poparcie Prawa i Sprawiedliwości, pokonując w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego. Jego prezydentura rozpoczęła się zatem w kontekście silnych podziałów politycznych i wysokich oczekiwań zarówno ze strony zwolenników, jak i przeciwników.

