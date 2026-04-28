Tak uczcili w Sejmie pamięć o Łukaszu Litewce. Czarzastemu łamał się głos, gdy mówił o młodym pośle

Poseł Litewka był szeroko znany ze swojej działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka aktywnie działała na rzecz potrzebujących, wykorzystując media społecznościowe do nagłaśniania i wspierania leczenia dzieci, ratowania zwierząt oraz reagowania na trudne sytuacje w lokalnej społeczności. Fundacja zbierała środki na sprzęt rehabilitacyjny i pomoc poszkodowanym w wypadkach, co świadczy o głębokim zaangażowaniu posła w sprawy społeczne. Łukasz Litewka zginął w ubiegły czwartek po południu w Dąbrowie Górniczej. 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, otwierając posiedzenie, ogłosił tragiczną wiadomość o śmierci posła Łukasza Litewki.

- W dniu 23 kwietnia zginął tragicznie poseł Łukasz Litewka, polityk, samorządowiec i działacz społeczny, poseł na Sejm X kadencji – powiedział Czarzasty. - Jesteśmy wdzięczni za ogrom pracy i bezinteresowne zaangażowanie w pomoc wszystkim, którzy jej potrzebowali, za wrażliwość i pokazywanie nam, jak być lepszymi ludźmi. Zginął dobry człowiek. Uczcijmy jego pamięć chwilą ciszy - dodał.

Marszałek Sejmu z trudem powstrzymywał łzy podczas tej wzruszającej chwili.

Działalność Łukasza Litewki

Włodzimierz Czarzasty w dalszej części swojej wypowiedzi przybliżył sylwetkę zmarłego posła. Łukasz Litewka, w wieku 36 lat, był aktywnym członkiem Sejmu X kadencji.

- W latach 2014-2023 był radnym Sosnowca. W Sejmie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt, pracował również w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – wyliczał marszałek.

Czarzasty podkreślił również jego cechy osobiste: "Był człowiekiem o ogromnej wrażliwości na krzywdę ludzi i zwierząt, nigdy nie przechodził obojętnie obok potrzebujących pomocy. Polska polityka straciła człowieka dialogu, poszukującego porozumienia i zawsze gotowego do działania w sprawach, w których ludzie o głębokiej empatii słuchają swojego serca, odrzucając wszystkie waśnie, różnice i uprzedzenia."

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas wcześniejszej konferencji prasowej poinformował o szczegółach uroczystości pogrzebowych.

- Przewidywany jest, ale proszę tego nie traktować jako ostateczne stwierdzenie, udział pana prezydenta, udział pana premiera – powiedział.

Pogrzeb posła Łukasza Litewki, który odbędzie się w środę o godzinie 13:30 w Sosnowcu, będzie miał charakter państwowy, a jego organizacją zajmie się Kancelaria Sejmu.

